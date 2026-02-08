Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones confirmadas de Valencia vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26

Real Madrid no quiere perderle pisada al Barcelona y va en búsqueda de un triunfo importante en su visita al Valencia.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Valencia vs. Real Madrid por la liga española.
© Getty ImagesValencia vs. Real Madrid por la liga española.

Real Madrid visita al Valencia por la jornada 23 de la liga española desde las 14:00 horas de la CDMX, en busca de tres puntos importantes que lo mantengan en la pelea por el título. Los merengues saben que no tienen margen de error en esta recta del campeonato.

Publicidad

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa es consciente de que el Barcelona no está dejando puntos en el camino. La reciente victoria culé por 3-0 ante Mallorca volvió a estirar la diferencia a cuatro unidades en la tabla de posiciones.

Sin embargo, el conjunto blanco sabe que una victoria en Mestalla le permitiría volver a colocarse a solo un punto del liderato, manteniendo viva la ilusión de pelear el campeonato hasta el final de la temporada contra el rival de toda la vida.

Enfrente estará un Valencia que también llega con la necesidad de sumar. El equipo local atraviesa un momento delicado y se encuentra comprometido en la lucha por no descender en esta campaña. Por lo tanto, buscarán hacerse fuertes en su casa.

Publicidad

La alineación del Valencia CF para recibir al Real Madrid

  • Dimitrievski
  • Nuñez
  • Cömert
  • Copete
  • Gayà (C)
  • L. Rioja
  • Pepelu
  • Ugrinic
  • Danjuma
  • Beltrán
  • Hugo

La alineación del Real Madrid para visitar al Valencia CF

  • Courtois
  • D. Jiménez
  • Asencio
  • Huijsen
  • Á. Carreras
  • Arda Güler
  • Valverde (C)
  • Tchouameni
  • Camavinga
  • Mbappé
  • Gonzalo
Paul Pogba y más cerca del retiro definitivo: la decisión que lo acerca al final de su carrera

ver también

Paul Pogba y más cerca del retiro definitivo: la decisión que lo acerca al final de su carrera

En síntesis

  • Real Madrid busca reducir a un punto la diferencia de cuatro frente al Barcelona.
  • El partido entre Valencia y Real Madrid inicia a las 14:00 horas de la CDMX.
  • El equipo de Rubén Baraja se encuentra en la lucha por no descender esta campaña.
Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué no juega Vinícius Jr. en Valencia vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega Vinícius Jr. en Valencia vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Sigue GRATIS y EN VIVO Valencia vs. Real Madrid vía Sky Sports: transmisión minuto a minuto de la LaLiga 2025-26
UEFA

Sigue GRATIS y EN VIVO Valencia vs. Real Madrid vía Sky Sports: transmisión minuto a minuto de la LaLiga 2025-26

Luis Díaz convirtió un hat-trick y generó dos penales en otra victoria de Bayern Múnich por Bundesliga
Futbol Internacional

Luis Díaz convirtió un hat-trick y generó dos penales en otra victoria de Bayern Múnich por Bundesliga

Las alineaciones de Atlético Madrid vs. Real Betis por LaLiga 2025-26
Futbol Internacional

Las alineaciones de Atlético Madrid vs. Real Betis por LaLiga 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo