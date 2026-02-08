Real Madrid visita al Valencia por la jornada 23 de la liga española desde las 14:00 horas de la CDMX, en busca de tres puntos importantes que lo mantengan en la pelea por el título. Los merengues saben que no tienen margen de error en esta recta del campeonato.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa es consciente de que el Barcelona no está dejando puntos en el camino. La reciente victoria culé por 3-0 ante Mallorca volvió a estirar la diferencia a cuatro unidades en la tabla de posiciones.

Sin embargo, el conjunto blanco sabe que una victoria en Mestalla le permitiría volver a colocarse a solo un punto del liderato, manteniendo viva la ilusión de pelear el campeonato hasta el final de la temporada contra el rival de toda la vida.

Enfrente estará un Valencia que también llega con la necesidad de sumar. El equipo local atraviesa un momento delicado y se encuentra comprometido en la lucha por no descender en esta campaña. Por lo tanto, buscarán hacerse fuertes en su casa.

La alineación del Valencia CF para recibir al Real Madrid

Dimitrievski

Nuñez

Cömert

Copete

Gayà (C)

L. Rioja

Pepelu

Ugrinic

Danjuma

Beltrán

Hugo

La alineación del Real Madrid para visitar al Valencia CF

Courtois

D. Jiménez

Asencio

Huijsen

Á. Carreras

Arda Güler

Valverde (C)

Tchouameni

Camavinga

Mbappé

Gonzalo

En síntesis

Real Madrid busca reducir a un punto la diferencia de cuatro frente al Barcelona .

busca reducir a la diferencia de cuatro frente al . El partido entre Valencia y Real Madrid inicia a las 14:00 horas de la CDMX.

y inicia a las de la CDMX. El equipo de Rubén Baraja se encuentra en la lucha por no descender esta campaña.

