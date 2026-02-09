Pep Guardiola es sinónimo de Barcelona, pero a su vez el actual estratega de Manchester City siempre mostró un profundo respeto por Real Madrid y más de una vez le ha tocado sufrir contra el Merengue cuando se cruzó con ellos por UEFA Champions League.

Publicidad

Publicidad

Uno de las series más recordadas fue la de la edición 2021/22, cuando Real Madrid igualó el global a los 90 y 91 minutos de la mano de Rodrygo, para luego pasar a ganarlo en el tiempo extra tras un penal de Karim Benzema. Además, Pep también padeció a la Casa Blanca con Bayern Múnich y eso ha llevado al exitoso DT a guardarles respeto, sobre todo en Liga de Campeones.

Por eso, antes del encuentro entre Real Madrid y Manchester City por la Fase Liga de esta edición, Guardiola aseguró en rueda de prensa previa: “Para ganar al Real Madrid en esta competición no te vale con ser mejor, tienes que ser mucho mejor“.

Pep Guardiola en rueda de prensa de UEFA Champions League (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

En la misma línea, admitió: “Ellos han demostrado en las últimas dos décadas que son los mejores en la Champions”. Una frase que sin dudas caló hondo entre los aficionados del Barcelona por la ferviente rivalidad que existe entre el conjunto culé y el Merengue.

Un ‘terror’ que viene desde años atrás

Después de la ya mencionada remontada de Real Madrid contra Manchester City en mayo de 2022, Pep Guardiola manifestó con desilusión: “¿Por qué es tan difícil ganar la Champions? Porque siempre está el Real Madrid”. No obstante, es importante mencionar que el saldo fue muy positivo para Pep cuando estuvo en Barcelona.

El gol de la remontada de Rodrygo en Real Madrid vs. Manchester City (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

ver también Valencia 0-2 Real Madrid, por LaLiga 2025-26: goles, incidencias y más￼

En síntesis