Mientras Cristiano Ronaldo tiene 979 goles en su carrera, los que anotó Lionel Messi

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de los 1.000 goles en su carrera. Mientras el portugués acumula 979 tantos, Lionel Messi también construyó una cifra impresionante durante su trayectoria.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen vigentes en la etapa final de sus carreras. El portugués y el argentino disputaron su sexto Mundial hace unos meses, haciendo historia al convertirse en los primeros futbolistas en participar en seis ediciones de la Copa del Mundo.

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A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa jugando en Arabia Saudita y decidió seguir defendiendo la playera de Portugal, con la mirada puesta en los próximos desafíos. El delantero también tiene como objetivo alcanzar los 1.000 goles de carrera.

Por su parte, La Pulga continúa en Inter Miami, pero después del Mundial tomó una decisión muy difícil: retirarse de la Selección Argentina a los 39 años. Messi explicó que se había vaciado y que ya no tenía más para dar, además de considerar que era momento de darle espacio a las nuevas generaciones. FIFA confirmó su decisión tras la final del Mundial 2026.

Su despedida de la Albiceleste está prevista para el 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín ante su público en el Estadio Monumental. Mientras tanto, Messi continúa jugando con Inter Miami y alcanzó los 931 goles oficiales en su carrera.

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¿Cuántos goles marcó Messi después del Mundial?

Mientras Cristiano Ronaldo tiene 979 goles en su carrera, Lionel Messi llegó a 931. Antes del Mundial 2026, el argentino contabilizaba 911 goles, mientras que Cristiano Ronaldo tenía 973.

Así, en este período posterior al Mundial, Messi convirtió más goles que Cristiano Ronaldo, aunque el portugués todavía mantiene una diferencia de 48 tantos en el total de sus carreras.

En sintesis

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugaron su sexto Mundial, hito confirmado por la FIFA.

jugaron su sexto Mundial, hito confirmado por la FIFA. Lionel Messi llegó a 931 goles en su carrera y anunció su retiro de Argentina.

en su carrera y anunció su retiro de Argentina. Cristiano Ronaldo registra 979 goles en su carrera futbolística tras anotar 6 post-Mundial.