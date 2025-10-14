¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Puerto Rico vs. Argentina por el amistoso internacional

Este martes 14 de octubre es el último día de la Fecha FIFA del mes y numerosas selecciones afrontarán un nuevo partido ya sea amistoso u oficial. En el caso de la Selección Argentina, el equipo de Lionel Messi se enfrenta con Puerto Rico en un juego que comienza a las 18:00hs (CDMX).
Puerto Rico y Argentina se enfrentarán por primera vez en la historia. Por el lado de la selección caribeña, este es el único partido que afronta durante esta Fecha FIFA debido a que no pudo alcanzar la fase final de las Eliminatorias Concacaf en busca de un lugar en el Mundial 2026.
Con respecto al vigente campeón del mundo, Argentina viene de ganarle por 1-0 a Venezuela en un amistoso sin la presencia de Lionel Messi. Sin embargo, el actual futbolista del Inter Miami sumará minutos en este partido en el que la Albiceleste es el claro favorito.
La probable alineación de Puerto Rico
- Cutler
- Cardona
- Calderon
- Paris
- Rios
- Ydrach
- Echevarría
- Díaz
- O’Neill
- Rivera
- De León
La probable alineación de Argentina
- Emiliano Martínez
- Gonzalo Montiel
- Leonardo Balerdi
- Nicolás Otamendi
- Nicolás González
- Rodrigo De Paul
- Alexis Mac Allister
- Giovani Lo Celso
- Giuliano Simeone
- Lionel Messi
- José López