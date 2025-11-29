Es tendencia:
MLS

Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps: Cuándo y dónde se juega la Final de la MLS 2025

Las Garzas y los Caps se enfrentarán por la gran Final del torneo de Primera División de Estados Unidos, donde buscarán su primer título.

Por Agustín Zabaleta

Inter Miami y Vancouver Whitecaps se enfrentarán por la Final de la MLS 2025
Inter Miami y Vancouver Whitecaps se enfrentarán por la Final de la MLS 2025

En el marco de las Finales de la Conferencia Este y Conferencia Oeste de la MLS, Inter Miami goleó por 5-1 al New York City FC en su casa, por un lado, mientras que Vancouver Whitecaps hizo lo mismo ante San Diego FC por 3-1 en condición de visitante.

Ahora, por la gran final del torneo estadounidense, las Garzas y los Caps se medirán para definir al gran campeón de la Primera División de Estados Unidos. Cabe resaltar que ambos conjuntos nunca ganaron, el torneo, por lo que será una Final más que especial.

Según el calendario del torneo, la Final se disputará el próximo sábado 6 de diciembre desde las 13:30 horas (Ciudad de México) en el Chase Stadium de la ciudad de Miami. Esto radica a raíz de que el equipo comandado por Javier Mascherano terminó mejor posicionado en la Fase Regular.

En lo que respecta al camino en los playoffs, el conjunto liderado por Lionel Messi dejó en el camino a Nashville SC, FC Cincinnati y New York City FC. En tanto, el cuadro de Canadá sacó del camino a FC Dallas, Los Angeles FC y San Diego FC, el equipo de Hirving Lozano.

¿Cómo se juega la Final de la MLS 2025?

Con lo mencionado, la serie es a partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en la Fase Regular. Si persiste el empate en los 90 minutos se jugará un tiempo suplementario de dos tiempos de 15 minutos cada uno. De persistir la igualdad todo se definirá en los penales.

En síntesis

  • La Final de la MLS 2025 la jugarán Inter Miami y Vancouver Whitecaps, ya que ambos equipos nunca ganaron el torneo.
  • Inter Miami goleó 5-1 al New York City FC y Vancouver Whitecaps venció 3-1 a San Diego FC en sus respectivas finales de Conferencia.
  • El partido por el título de la MLS se disputará el sábado 6 de diciembre a las 13:30 horas (Ciudad de México) en el Chase Stadium de Miami.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
