En el marco de la Final de la Conferencia Este de la temporada 2025 de la MLS, Inter Miami recibe a New York City FC este sábado 29 de noviembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Chase Stadium de la ciudad de Miami. Ambos equipos buscan avanzar a la Final definitiva del torneo.

El equipo conducido por Javier Mascherano viene de sacar del torneo en la instancia anterior a FC Cincinnati por una buena goleada por 4-0. Ahora, el cuadro de Lionel Messi tiene la chance de llegar a su primera definición del certamen estadounidense.

¿Qué pasa si Inter Miami gana contra New York City FC por los Playoffs de la MLS 2025?

Si Inter Miami le gana a New York City FC en el Chase Stadium, estará automáticamente estará en la gran Final de la MLS, sin importar la cantidad de goles. Si lo hace, se medirá ante el ganador de la Conferencia Oeste, donde se medirán San Diego FC y Vancouver Whitecaps

¿Qué pasa si Inter Miami empata contra New York City FC por los Playoffs de la MLS 2025?

Si Inter Miami empata ante New York City FC por la Final de la Conferencia Este de la MLS 2025, con o sin goles, se jugará un tiempo suplementario de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad, el pase se definirá desde los penales.

¿Qué pasa si Inter Miami pierde contra New York City FC por los Playoffs de la MLS 2025?

Si Inter Miami pierde de visitante ante New York City FC estará afuera del torneo, no importa la cantidad de goles ni la diferencia la misma. Las Garzas se despedirán del torneo y las Palomas irán por su segundo título de la Primera División de Estados Unidos.

