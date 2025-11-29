Inter Miami y New York City protagonizan esta tarde-noche en Fort Lauderdale una de las grandes propuestas futbolísticas del día de la fecha. Los rivales norteamericanos se miden ni más ni menos que en el marco de la final de la Conferencia Este de la MLS Cup 2025. A continuación, conoce cuál es la importancia de este partido para la campaña.

En estos Playoffs de la Major League Soccer Cup, ambos equipos tuvieron que superar dos instancias: la primera ronda y las semifinales de Conferencia. Dicho esto, el torneo no terminará con la final de este sábado, ya que quien avance de ronda tendrá que disputar la final contra el ganador de la Conferencia Oeste. Sin embargo, el vencedor de hoy tendrá un reconocimiento especial.

Las ‘Garzas’ llegaron a la final de Conferencia luego de eliminar a Nashville (con parciales de 3-1, 1-2 y 4-0 en los tres juegos de la fase inicial) y a Cincinnati (con triunfo por 4-0 en la segunda fase). Mientras tanto, las ‘Palomas’ pudieron alcanzar esta instancia del certamen tras dejar en el camino a Charlotte (con parciales de 1-0, 6-7 por penales tras igualar 0-0 y 3-1 en la fase inicial) y a Philadelphia (con triunfo por 1-0 en la segunda fase).

Inter y NYC, mano a mano en la final de Conferencia [Foto: Getty]

De este modo, tanto Inter Miami como New York City atravesaron un arduo camino hasta aquí, más si sumamos los 34 partidos de la fase regular. En esta sumatoria inicial de puntos, el equipo de Javier Mascherano había terminado en la 3° posición, en tanto que el conjunto de Pascal Jansen había finalizado en el 5° lugar de la tabla. Por estas campañas, tendrán premio.

¿Qué validez tiene el título de Conferencia Este de la MLS Cup 2025?

El vencedor del juego de este sábado en el Chase Stadium, se consagrará “Campeón de Conferencia” de la Costa Este. Con esa etiqueta, también conquistará un título de validez oficial por la Major League Soccer. El reglamento del torneo establece que el ganador de la final de conferencia suma una estrella oficial más a su escudo y un trofeo válido a sus vitrinas.