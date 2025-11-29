¡Historia pura en Estados Unidos! Inter Miami, uno de los clubes más jóvenes del país, volvió a gritar campeón. Esta vez, las ‘Garzas’ conquistaron el título de Conferencia Este de la MLS Cup 2025, y de este modo llegaron a ¡tres trofeos en los últimos tres años! Una nueva distinción para las vitrinas de una institución que no para de crecer y se ilusiona con seguir mejorando.

Para poder obtener este título, los dirigidos por Javier Mascherano tuvieron que superar toda la fase regular, la primera ronda de los playoffs y la semifinal de conferencia. Este sábado, venció por ¡5-1! a New York City en la final de la Conferencia Este, con los goles de Tadeo Allende (en tres ocasiones), Mateo Silvetti y Telasco Segovia.

Con esta nueva consagración, Lionel Messi alcanzó los 47 trofeos en su carrera como futbolista profesional. Los números del argentino en esta campaña han sido históricos: 35 goles y 20 asistencias en 32 partidos jugados esta temporada. Esto es, participó en ¡55! anotaciones en este 2025 con Inter Miami, siendo clave para conseguir este logro.

La alegría de Messi tras el título de Conferencia Este [Foto: Getty]

Al mismo tiempo, además de extender su cosecha personal de coronaciones, el crack albiceleste le sacó una importante ventaja a su eterno rival. Cristiano Ronaldo quedó con 35 conquistas, por lo que quedó a doce estrellas de distancia de Lionel Messi. Mientras CR7 domina en goles individuales, LM10 se impone en títulos colectivos.

En el caso de Lionel Messi, sus títulosse reparten entre 30 campeonatos locales y 17 campeonatos internacionales. Ganó 35 trofeos con el FC Barcelona, 6 con la Selección Argentina, 3 con París Saint-Germain y 3 con Inter Miami. Además, tiene la posibilidad inmediata de sumar una estrella más si vence a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS Cup.

Por su parte, en el lado de Cristiano Ronaldo, sus coronaciones incluyen 20 campeonatos locales y 15 campeonatos internacionales. Pudo obtener 16 títulos con el Real Madrid, 10 con Manchester United, 5 con Juventus, 3 con la Selección de Portugal y 1 con Sporting CP. El ‘Bicho’ tiene como cuenta pendiente dar la vuelta olímpica con su actual equipo, Al Nassr.

