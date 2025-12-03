Este martes la Selección Mexicana sorprendió con la confirmación del tan esperado partido entre el Tricolor y Portugal. La gran noticia para toda la afición es que la figura, Cristiano Ronaldo apareció en la publicidad, por lo que sin duda el jugador lusitano está seguro de venir a este partido amisto en el Estadio Azteca (Estadio Banorte).

Cabe mencionar que en esta ocasión, para la venta de boletos habrá varios cambios inesperados, por los cuales, los aficionados Incondicionales que deseen comprar boletos para este partido tendrán que tener varias consideraciones previas para poder adquirirlos sin ningún problema, en tiempo y en forma a través de los canales oficiales.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

La venta de boletos para el juego de México vs Portugal será el próximo miércoles 10 de diciembre. Estamos a casi una semana de que comience la preventa de las entradas. Aquí hay que considerar que sólo este día será para aquellos que cuenten con una tarjeta de crédito de Banorte, que es el banco que se encarga de este evento.

De acuerdo con el periodista de Claro Sports, Alejandro Orvañanos, el viernes 12 de diciembre saldrá la venta general, es decir, para los que cuentan con otro tipo de tarjeta que no sea la del patrocinador. No confirman el horario, pero al asegurar que es muy temprano y considerando otras ventas sería entre 9:00 y 11:00 horas del centro de México.

¿Dónde se venderán los boletos para el México vs Portugal?

Para los eventos deportivos estamos acostumbrados a que sea Ticketmaster la boletera que lo haga, pero en esta ocasión el periodista Carlos Ponce de León confirmó que los eventos que realice el Estadio Banorte tendrá una venta de boletos por Fanki, que es justamente la boletera que a partir de este partido estará vendiendo las entradas a este recinto.

¿Qué es Fanki y cómo funciona?

Fanki es una boletera que se encarga de la venta de boletos de eventos deportivos como entradas de Atlas, Santos, abonos para béisbol, Queens League, Kings League, entre otros. En esta ocasión esta empresa colombiana sería quien se encargue de vender los boletos para el partido en el que estará Cristiano Ronaldo.

Puedes acceder desde su página web o su aplicación; lo primero que se tiene que hacer es crear una cuenta en la que ya tendrás todos tus datos registrados al momento de hacer la compra (nombre, número de tarjeta, etc.); en la página principal aparecerá el evento, en este caso México vs Portugal, desplegará precios y zonas. Hasta el momento se desconoce esta información y se espera que en los próximos días se actualice.

En síntesis