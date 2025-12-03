Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Athletic Club vs. Real Madrid por la Jornada 19 de LaLiga 2025-26

Los merengues visitan al equipo de Bilbao en busca de tres puntos para no perderle pisada al Barcelona que es único líder del torneo.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Athletic Club vs. Real Madrid por LaLiga.
© Getty ImagesAthletic Club vs. Real Madrid por LaLiga.

Al igual que Barcelona, el Real Madrid jugará antes de lo previsto su partido correspondiente a la jornada 19 de LaLiga. Esto sigue la misma lógica que el duelo entre los culés y Atlético Madrid, que se disputó este martes y terminó 3-1 a favor de los dirigidos por Hansi Flick.

Publicidad

La razón de este ajuste en el calendario se debe a la Supercopa de España, programada entre el 7 y el 11 de enero de 2026, que obliga a que los equipos participantes no puedan competir en la jornada 19 durante ese fin de semana.

Aprovechando que los próximos tres días se disputan los partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey, de la cual los clasificados para la Supercopa están exentos, se decidió mover los encuentros de los cuatro equipos involucrados a esta semana para no afectar la continuidad del torneo.

El Real Madrid visita hoy al Athletic Club de Bilbao a las 12:00 hs (CDMX) con la intención de no despegarse del Barcelona, que encabeza la tabla con 37 unidades. Los Merengues atraviesan un momento complicado tras empatar sus últimos dos partidos, 1-1 ante el Girona y 2-2 frente al Elche, lo que les costó el primer puesto en el torneo.

Publicidad

Alineación de Athletic Club de Bilbao para recibir al Real Madrid

  • Unai Simón
  • Gorosabel
  • Laporte
  • Vivian
  • Yuri
  • Galarreta
  • Jauregizar
  • Selton
  • Nico Williams
  • Berenguer
  • Guruzeta

Alineación de Real Madrid para visitar a Athletic Club

  • Thibaut Courtois
  • Trent Alexander-Arnold
  • Eder Militao
  • Antonio Rüdiger
  • Álvaro Carreras
  • Aurélien Tchouameni
  • Arda Güler
  • Federico Valverde
  • Jude Bellingham
  • Vinicius
  • Kylian Mbappé
Cuádruple empate en la cima: la tabla de posiciones de la Bota de Oro 2025-26

ver también

Cuádruple empate en la cima: la tabla de posiciones de la Bota de Oro 2025-26

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Así quedó la tabla general de posiciones de LaLiga tras el empate del Real Madrid
UEFA

Así quedó la tabla general de posiciones de LaLiga tras el empate del Real Madrid

El guiño de Ramos al Real Madrid en medio de sus rumores de salida de Rayados
Rayados de Monterrey

El guiño de Ramos al Real Madrid en medio de sus rumores de salida de Rayados

Las alineaciones de Girona vs. Real Madrid por la Jornada 14 de LaLiga 2025-26
Futbol Internacional

Las alineaciones de Girona vs. Real Madrid por la Jornada 14 de LaLiga 2025-26

El otro fichaje colombiano que busca Pumas como refuerzo
Pumas de la UNAM

El otro fichaje colombiano que busca Pumas como refuerzo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo