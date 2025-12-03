¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Athletic Club vs. Real Madrid por la Jornada 19 de LaLiga 2025-26

Al igual que Barcelona, el Real Madrid jugará antes de lo previsto su partido correspondiente a la jornada 19 de LaLiga. Esto sigue la misma lógica que el duelo entre los culés y Atlético Madrid, que se disputó este martes y terminó 3-1 a favor de los dirigidos por Hansi Flick.

La razón de este ajuste en el calendario se debe a la Supercopa de España, programada entre el 7 y el 11 de enero de 2026, que obliga a que los equipos participantes no puedan competir en la jornada 19 durante ese fin de semana.

Aprovechando que los próximos tres días se disputan los partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey, de la cual los clasificados para la Supercopa están exentos, se decidió mover los encuentros de los cuatro equipos involucrados a esta semana para no afectar la continuidad del torneo.

El Real Madrid visita hoy al Athletic Club de Bilbao a las 12:00 hs (CDMX) con la intención de no despegarse del Barcelona, que encabeza la tabla con 37 unidades. Los Merengues atraviesan un momento complicado tras empatar sus últimos dos partidos, 1-1 ante el Girona y 2-2 frente al Elche, lo que les costó el primer puesto en el torneo.

Alineación de Athletic Club de Bilbao para recibir al Real Madrid

Unai Simón

Gorosabel

Laporte

Vivian

Yuri

Galarreta

Jauregizar

Selton

Nico Williams

Berenguer

Guruzeta

Alineación de Real Madrid para visitar a Athletic Club

Thibaut Courtois

Trent Alexander-Arnold

Eder Militao

Antonio Rüdiger

Álvaro Carreras

Aurélien Tchouameni

Arda Güler

Federico Valverde

Jude Bellingham

Vinicius

Kylian Mbappé