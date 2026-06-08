Raúl Jiménez dirá presente este próximo jueves en el tan ansiado debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 frente a Sudáfrica. El ‘Lobo de Tepeji’ es una de las esperanzas del Tri, pero también podría serlo para Wolverhampton en el futuro.

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¿Cómo entra el Wolverhampton en esta historia? El Fulham anunció este lunes la salida oficial de Raúl Jiménez debido a que se terminó el contrato del delantero y no hubo una renovación del vínculo, por lo que el jugador de México actualmente es agente libre.

La información que llega desde Inglaterra

En este sentido, y de acuerdo a lo informado por el periodista británico Liam Keen que cubre diariamente la información de Wolverhampton para el medio ‘Express and Star’, Wolverhampton quiere concretar el regreso de Raúl Jiménez para la próxima temporada.

Según lo revelado por el comunicador, directivos del equipo inglés viajaron a México para negociar e intentar convencer al ‘Lobo de Tepeji’ de que firme con el Wolverhampton.

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Raúl Jiménez no sigue en Fulham (Getty Images)

Recordemos que el ex equipo de Raúl Jiménez descendió de la Premier League al Championship, por lo que el Wolverhampton jugará en la Segunda División la próxima temporada y quizás esto no motivaría tanto al mexicano para un posible regreso.

Raúl Jiménez estuvo cuatro temporadas en el Wolverhampton. El referente del Tri convirtió 57 goles en 166 partidos con el conjunto inglés y el ‘Lobo de Tepeji’ dejó una gran huella en la afición, la cual incluso le creó una cántico para homenajearlo.

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Por otro lado, está claro que los americanistas sueñan con la vuelta de Raúl Jiménez y seguramente es una opción en la cabeza del futbolista de la Selección Mexicana. No obstante, parece poco probable que el delantero decida su futuro durante el Mundial.

En síntesis