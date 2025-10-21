Es tendencia:
La extraña novatada que tuvo Luka Modric en el AC Milan, revelada por Santiago Giménez

Por Marilyn Rebollo

Santiago Giménez comenzó a jugar esta temporada junto a Luka Modric, el croata después de ganar todos los títulos posibles con el Real Madrid quiso llegar a la Serie A, especialmente con el AC Milan. Todo parecía indicar que el mexicano saldría del equipo y no los veríamos jugar, pero nada se pudo concretar en el mercado de verano y están juntos en el club.

Ambos ahora comparten el liderato de la Liga Italiana, después de que esta semana vencieran 2-1 a la Fiorentina, por lo que la felicidad en el equipo comenzó a reinar, sobre todo porque el delantero nacional fue quien dio ese penal para que se consiguiera la remontada en el marcador y sean los líderes absolutos.

La novatada de Luka Modric en el Milan

Es por ello que el “Chaquito” decidió hacer un live contestando a todas las preguntas que la gente le hacía, pero llegó un momento en el que se le cuestionó la llegada del croata al conjunto rossonero y fue un momento divertido tomando en cuenta que en Europa tienen una costumbre algo extraña para celebrar las novatadas.

“Llegamos a nuestro vestidor y cada uno en su lugar tenía el nuevo IPhone y ese pues nos lo regaló Modric a todos, a todos nos compró los teléfonos porque normalmente cuando un jugador llega a un nuevo equipo tiene que cantar enfrente de todos, pues sí como una novatada, como Luka Modric llegó y nadie le dijo nada entonces él en vez de cantar decidió comprarle un teléfono a todos”.

Santiago Giménez
A diferencia de lo que se hace en México, que aquí a los que debutan con los equipos se les corta el cabello cuando apenas inician y dependiendo de los clubes hacen otras bromas, aquí Modric decidió evitarse todo eso de cantar frente a sus compañeros y como pudo, decidió compensarlos de una mejor manera.

