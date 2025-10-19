Este domingo, el AC Milan tenía la oportunidad de convertirse en el líder de la Serie A, después de que Napoli y la AS Roma perdieran sus partidos. Lo único que tenía que hacer el equipo era vencer a la Fiorentina, pero Santiago Giménez no jugó de inicio, ya que Massimiliano Allegri suele descansar a los que vienen de lejos en la Fecha FIFA, pero le dio minutos más tarde que fueron clave.

Tomando esto en cuenta, la Fiore fue el primer conjunto en anotar al minuto 55, cuando Robin Gonsens abrió el marcador. Fue así que tras la anotación, el técnico decidió meter a Santi en lugar de Zachary Athekame. Al 63′ cayó el gol del empate por parte de Rafael Leao, quien también había ingresado recientemente al terreno de juego.

La remontada del AC Milan

Pero fue al minuto 86 cuando le cometieron una falta en el área al mexicano Giménez, que tras una revisión en el VAR se determinó tiro penal a favor de los rossoneri. El mismo portugués se dispuso a cobrar desde los 11 pasos, por lo que así cayó el 2-1, haciendo que el equipo de casa consiguiera dar la voltereta y los tres puntos del partido. Además, con ello se fueron al primer lugar de la Serie A con 16 puntos, sobre los 15 del Napoli, Inter y Roma.

Cabe mencionar que no es la primera vez en la temporada que Santi y el Milan llegan al primer lugar, pero en esta ocasión de estar en el quinto puesto subieron por la diferencia de puntos, pero sobre todo lo pudieron hacer arrebatándole a su máximo rival, el Inter, la oportunidad de avanzar una semana más en la punta de la tabla general.

Próximo partido de Santi y el Milan

Ahora el viernes 25 se enfrentarán al Pisa, quien marcha en el último lugar de la competencia. Es probable que para este duelo Allegri aproveche la ventaja que tienen y a su rival, para meter de inicio a Giménez, tomando en cuenta que ya le dio descanso por unos minutos en el juego de hoy, aunque igual si funciona mejor como revulsivo podría apelar a ello, viendo que no tiene mucha banca.