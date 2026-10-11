Levante vs. Sevilla: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 8 de la LaLiga

El Levante necesita puntos urgente y el lunes 12 de octubre los buscará de local, en el Estadio Ciutat de Valencia, frente a un Sevilla que pelea por meterse entre los puestos de arriba.
Para el equipo valenciano cada partido empieza a pesar más de lo normal porque está metido en zona baja, mientras que el Sevilla quiere aprovechar la ventaja de visitar a un rival en crisis para seguir prendido arriba.
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
El Levante llega golpeado: marcha 18° con apenas 5 puntos en seis fechas y no gana hace rato. Cayó 1-3 ante Villarreal, antes había perdido 2-4 contra Barcelona en su casa y lo más rescatable de su últimos tres partidos fue un empate sin goles de visitante frente a Málaga. La diferencia de gol en contra empieza a ser un problema serio.
El Sevilla, en cambio, aparece quinto con 13 unidades y un andar mucho más sólido, aunque llega de perder 1-3 con el Barcelona en su estadio. Antes de ese traspié había encadenado dos triunfos por la mínima, de visitante ante Deportivo La Coruña y de local frente a Valencia, algo que lo mantiene cómodo en la tabla.
El historial entre Levante y Sevilla
El historial entre ambos tiene 36 antecedentes y una clara ventaja para el Sevilla, que ganó 20 veces por 8 del Levante, con 8 empates en el medio. En lo futbolístico la diferencia también se nota: 69 goles convertidos por los andaluces contra 41 del equipo granota.
En los cruces más recientes, sin embargo, el Levante se quedó con los dos últimos resultados: 2-0 en abril de 2026 y un contundente 3-0 como visitante en enero del mismo año, algo que rompe un poco la historia de dominio sevillista.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/04/2026
|Levante vs. Sevilla
|2-0
|Primera División
|04/01/2026
|Sevilla vs. Levante
|0-3
|Primera División
|21/04/2022
|Levante vs. Sevilla
|2-3
|Primera División
|24/10/2021
|Sevilla vs. Levante
|5-3
|Primera División
|21/04/2021
|Levante vs. Sevilla
|0-1
|Primera División
|01/10/2020
|Sevilla vs. Levante
|1-0
|Primera División
|15/09/2020
|Sevilla vs. Levante
|3-2
|Club Friendlies
|15/06/2020
|Levante vs. Sevilla
|1-1
|Primera División
|21/01/2020
|Sevilla vs. Levante
|3-1
|Copa del Rey
|20/10/2019
|Sevilla vs. Levante
|1-0
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Levante y Sevilla se enfrentan este lunes 12 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Levante suma 5 puntos en el torneo.
- Sevilla suma 13 puntos en el torneo.