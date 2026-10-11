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Levante vs. Sevilla: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 8 de la LaLiga

Levante y Sevilla se enfrentan este lunes 12 de octubre, en el Estadio Ciutat de Valencia, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Levante vs. Sevilla, LaLiga
Levante vs. Sevilla, LaLiga

El Levante necesita puntos urgente y el lunes 12 de octubre los buscará de local, en el Estadio Ciutat de Valencia, frente a un Sevilla que pelea por meterse entre los puestos de arriba.

Para el equipo valenciano cada partido empieza a pesar más de lo normal porque está metido en zona baja, mientras que el Sevilla quiere aprovechar la ventaja de visitar a un rival en crisis para seguir prendido arriba.

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Horario del partido

  • México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

La actualidad de ambos equipos

El Levante llega golpeado: marcha 18° con apenas 5 puntos en seis fechas y no gana hace rato. Cayó 1-3 ante Villarreal, antes había perdido 2-4 contra Barcelona en su casa y lo más rescatable de su últimos tres partidos fue un empate sin goles de visitante frente a Málaga. La diferencia de gol en contra empieza a ser un problema serio.

El Sevilla, en cambio, aparece quinto con 13 unidades y un andar mucho más sólido, aunque llega de perder 1-3 con el Barcelona en su estadio. Antes de ese traspié había encadenado dos triunfos por la mínima, de visitante ante Deportivo La Coruña y de local frente a Valencia, algo que lo mantiene cómodo en la tabla.

El historial entre Levante y Sevilla

El historial entre ambos tiene 36 antecedentes y una clara ventaja para el Sevilla, que ganó 20 veces por 8 del Levante, con 8 empates en el medio. En lo futbolístico la diferencia también se nota: 69 goles convertidos por los andaluces contra 41 del equipo granota.

En los cruces más recientes, sin embargo, el Levante se quedó con los dos últimos resultados: 2-0 en abril de 2026 y un contundente 3-0 como visitante en enero del mismo año, algo que rompe un poco la historia de dominio sevillista.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
23/04/2026Levante vs. Sevilla2-0Primera División
04/01/2026Sevilla vs. Levante0-3Primera División
21/04/2022Levante vs. Sevilla2-3Primera División
24/10/2021Sevilla vs. Levante5-3Primera División
21/04/2021Levante vs. Sevilla0-1Primera División
01/10/2020Sevilla vs. Levante1-0Primera División
15/09/2020Sevilla vs. Levante3-2Club Friendlies
15/06/2020Levante vs. Sevilla1-1Primera División
21/01/2020Sevilla vs. Levante3-1Copa del Rey
20/10/2019Sevilla vs. Levante1-0Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Levante y Sevilla se enfrentan este lunes 12 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Levante suma 5 puntos en el torneo.
  • Sevilla suma 13 puntos en el torneo.
Bolavip México
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