Celta vs. Levante en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Celta recibe a Levante este domingo 8 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta necesita cortar una mala racha de resultados y el calendario le pone enfrente a un rival que pelea para no hundirse más en la tabla. Son dos equipos que llegan con urgencias distintas pero con la misma necesidad de ganar.
Un triunfo le serviría al Celta para despegarse de la mitad de la tabla hacia arriba, mientras que para el Levante cualquier punto que sume es clave para empezar a escaparle a la zona baja.
La actualidad de ambos equipos
El Celta viene de perder 0-3 como visitante ante Rayo Vallecano, un golpe que corta la línea de resultados irregulares que venía mostrando: antes había empatado sin goles de local contra el Betis y ganado 2-1 ante Alavés. Está 12° con 12 puntos en 11 partidos, en una zona de la tabla donde todavía puede mirar para arriba si encadena un par de buenos resultados en casa.
El Levante llega golpeado después de caer 0-2 de local frente al Atlético de Madrid, resultado que se suma a la derrota 1-2 como visitante ante la Real Sociedad en la fecha anterior. Antes de esa racha negativa había conseguido un triunfo contundente, 3-1 ante el Athletic Bilbao, que mostró que el equipo puede competir. Está 18° con 10 puntos en 11 jugados, en una posición que lo obliga a sumar de visitante si quiere empezar a escalar.
El historial entre Celta y Levante
El historial entre ambos tiene 26 antecedentes y favorece al Celta, que ganó 13 veces por 7 del Levante, con 6 empates en el medio. En materia de goles también hay ventaja celeste: 42 contra 33.
En los enfrentamientos más recientes la paridad se nota bastante: el último antecedente terminó 2-3 para el Levante jugando como visitante, y el anterior lo había ganado el Celta 2-1 también de visitante. Hace falta remontarse varios años para encontrar un empate entre ellos, lo que confirma que en los últimos cruces casi siempre hubo un ganador.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/05/2026
|Celta vs. Levante
|2-3
|Primera División
|02/11/2025
|Levante vs. Celta
|1-2
|Primera División
|21/02/2022
|Celta vs. Levante
|1-1
|Primera División
|21/09/2021
|Levante vs. Celta
|0-2
|Primera División
|30/04/2021
|Celta vs. Levante
|2-0
|Primera División
|26/10/2020
|Levante vs. Celta
|1-1
|Primera División
|16/07/2020
|Celta vs. Levante
|2-3
|Primera División
|22/12/2019
|Levante vs. Celta
|3-1
|Primera División
|16/02/2019
|Celta vs. Levante
|1-4
|Primera División
|27/08/2018
|Levante vs. Celta
|1-2
|Primera División
Horario del partido
- México: 11:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 07:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 09:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Celta y Levante se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Celta suma 12 puntos en el torneo.
- Levante suma 10 puntos en el torneo.