Levante vs. Atlético de Madrid en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la LaLiga

Levante recibe a Atlético de Madrid este sábado 31 de octubre desde las 07:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. El Atlético llega como escolta y con la mejor racha del torneo, mientras el Levante necesita cortar su mala racha de resultados para no complicarse en la tabla.
Para el equipo colchonero es una chance de meter presión en la parte alta, mientras que el Levante se juega no quedar enredado en la zona media baja de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Levante viene de caer 1-2 como visitante ante Real Sociedad, un traspié que cortó el envión que había tomado tras ganarle 3-1 al Athletic Bilbao. Antes de eso había empatado con Deportivo La Coruña, así que el equipo alterna buenos momentos con bajones que todavía no logra sostener en el tiempo. Con 10 puntos en 10 fechas y la 15ª posición, el objetivo inmediato pasa por volver a sumar de local y no alejarse de la zona media de la tabla.
El Atlético de Madrid, en cambio, llega lanzado: ganó sus últimos tres partidos, incluido el más reciente ante Deportivo La Coruña por la mínima diferencia. Antes había superado a Espanyol y a Alavés, también por un gol, una muestra de que el equipo está resolviendo los partidos ajustados a su favor. Esa efectividad lo tiene segundo con 25 puntos, a tiro de la cima, y con la intención de seguir sin perder terreno en la pelea de arriba.
El historial entre Levante y Atlético de Madrid
El historial entre ambos está parejo: de los cuatro antecedentes recientes, cada uno ganó uno y hubo dos empates, con una diferencia de gol mínima a favor del Atlético (5 contra 4). El cruce más reciente, en enero, terminó 0-0 en Valencia, mientras que en el anterior el Atlético había goleado 3-1 de local. No hay un dominio claro de ninguno de los dos en los últimos años.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|31/01/2026
|Levante vs. Atlético de Madrid
|0-0
|LaLiga 25/26
|08/11/2025
|Atlético de Madrid vs. Levante
|3-1
|LaLiga 25/26
|16/02/2022
|Atlético de Madrid vs. Levante
|0-1
|2021-22
|28/10/2021
|Levante vs. Atlético de Madrid
|2-2
|2021-22
Horario del partido
- México: 07:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 09:15 hs
- Betis vs. Málaga — sábado 31 de octubre, 11:30 hs
- Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 14:00 hs
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 07:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 09:15 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 14:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Levante y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Levante suma 10 puntos en el torneo.
- Atlético de Madrid suma 25 puntos tras vencer a Deportivo La Coruña, Espanyol y Alavés.