Levante vs. Atlético de Madrid en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la LaLiga

Levante y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Estadio Ciutat de Valencia, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Levante recibe a Atlético de Madrid este sábado 31 de octubre desde las 07:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. El Atlético llega como escolta y con la mejor racha del torneo, mientras el Levante necesita cortar su mala racha de resultados para no complicarse en la tabla.

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Para el equipo colchonero es una chance de meter presión en la parte alta, mientras que el Levante se juega no quedar enredado en la zona media baja de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Levante viene de caer 1-2 como visitante ante Real Sociedad, un traspié que cortó el envión que había tomado tras ganarle 3-1 al Athletic Bilbao. Antes de eso había empatado con Deportivo La Coruña, así que el equipo alterna buenos momentos con bajones que todavía no logra sostener en el tiempo. Con 10 puntos en 10 fechas y la 15ª posición, el objetivo inmediato pasa por volver a sumar de local y no alejarse de la zona media de la tabla.

El Atlético de Madrid, en cambio, llega lanzado: ganó sus últimos tres partidos, incluido el más reciente ante Deportivo La Coruña por la mínima diferencia. Antes había superado a Espanyol y a Alavés, también por un gol, una muestra de que el equipo está resolviendo los partidos ajustados a su favor. Esa efectividad lo tiene segundo con 25 puntos, a tiro de la cima, y con la intención de seguir sin perder terreno en la pelea de arriba.

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El historial entre Levante y Atlético de Madrid

El historial entre ambos está parejo: de los cuatro antecedentes recientes, cada uno ganó uno y hubo dos empates, con una diferencia de gol mínima a favor del Atlético (5 contra 4). El cruce más reciente, en enero, terminó 0-0 en Valencia, mientras que en el anterior el Atlético había goleado 3-1 de local. No hay un dominio claro de ninguno de los dos en los últimos años.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 31/01/2026 Levante vs. Atlético de Madrid 0-0 LaLiga 25/26 08/11/2025 Atlético de Madrid vs. Levante 3-1 LaLiga 25/26 16/02/2022 Atlético de Madrid vs. Levante 0-1 2021-22 28/10/2021 Levante vs. Atlético de Madrid 2-2 2021-22

Horario del partido

México: 07:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 09:15 hs

Betis vs. Málaga — sábado 31 de octubre, 11:30 hs

Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 14:00 hs

Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 07:00 hs

Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 09:15 hs

Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs

Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 14:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs

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En síntesis