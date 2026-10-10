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Liverpool vs. Man City: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 6 de la Premier League

Liverpool y Man City se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Estadio Anfield, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Liverpool vs. Man City, Premier League
Liverpool vs. Man City, Premier League

Liverpool es local ante Man City este domingo 11 de octubre en el Estadio Anfield por la sexta jornada de la Premier League.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • México: 09:30 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Liverpool viene de ganar 1-0 como visitante ante Bournemouth. El equipo ocupa el puesto 7 con 9 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Fulham.

Man City ganó 5-3 como local ante Sunderland en la fecha anterior. Man City lidera la tabla con 15 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Manchester United.

El historial entre Liverpool y Man City

Liverpool y Man City se enfrentaron 184 veces en los últimos años: 85 triunfos de Liverpool, 52 de Man City y 50 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
04/04/2026Man City vs. Liverpool4-0FA Cup
08/02/2026Liverpool vs. Man City1-2Premier League
09/11/2025Man City vs. Liverpool3-0Premier League
23/02/2025Man City vs. Liverpool0-2Premier League
01/12/2024Liverpool vs. Man City2-0Premier League
10/03/2024Liverpool vs. Man City1-1Premier League
25/11/2023Man City vs. Liverpool1-1Premier League
01/04/2023Man City vs. Liverpool4-1Premier League
22/12/2022Man City vs. Liverpool3-2League Cup
16/10/2022Liverpool vs. Man City1-0Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
  • Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
  • Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Liverpool y Man City se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Liverpool suma 9 puntos en el torneo.
  • Man City suma 15 puntos tras vencer a Sunderland, Manchester United y Coventry.
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