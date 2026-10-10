Liverpool vs. Man City: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 6 de la Premier League

Liverpool es local ante Man City este domingo 11 de octubre en el Estadio Anfield por la sexta jornada de la Premier League.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- México: 09:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: NBC, Fubo, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
La actualidad de ambos equipos
Liverpool viene de ganar 1-0 como visitante ante Bournemouth. El equipo ocupa el puesto 7 con 9 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Fulham.
Man City ganó 5-3 como local ante Sunderland en la fecha anterior. Man City lidera la tabla con 15 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Manchester United.
El historial entre Liverpool y Man City
Liverpool y Man City se enfrentaron 184 veces en los últimos años: 85 triunfos de Liverpool, 52 de Man City y 50 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/04/2026
|Man City vs. Liverpool
|4-0
|FA Cup
|08/02/2026
|Liverpool vs. Man City
|1-2
|Premier League
|09/11/2025
|Man City vs. Liverpool
|3-0
|Premier League
|23/02/2025
|Man City vs. Liverpool
|0-2
|Premier League
|01/12/2024
|Liverpool vs. Man City
|2-0
|Premier League
|10/03/2024
|Liverpool vs. Man City
|1-1
|Premier League
|25/11/2023
|Man City vs. Liverpool
|1-1
|Premier League
|01/04/2023
|Man City vs. Liverpool
|4-1
|Premier League
|22/12/2022
|Man City vs. Liverpool
|3-2
|League Cup
|16/10/2022
|Liverpool vs. Man City
|1-0
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Liverpool y Man City se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Liverpool suma 9 puntos en el torneo.
- Man City suma 15 puntos tras vencer a Sunderland, Manchester United y Coventry.