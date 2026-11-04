Alineaciones de RB Leipzig y Man City por la Champions League: formaciones probables

RB Leipzig y Man City se enfrentan este miércoles 4 de noviembre en el Red Bull Arena por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

RB Leipzig recibe a Man City este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Red Bull Arena. RB Leipzig viene de caer 1-4 ante Real Madrid y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Man City viene de ganarle 5-1 a AEK Athens y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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