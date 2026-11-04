Alineaciones de RB Leipzig y Man City por la Champions League: formaciones probables

RB Leipzig recibe a Man City este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Red Bull Arena. RB Leipzig viene de caer 1-4 ante Real Madrid y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Man City viene de ganarle 5-1 a AEK Athens y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de RB Leipzig y Man City
RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum, Christoph Baumgartner, Christopher Nkunku, Ezechiel Banzuzi, Brajan Gruda, Rômulo, Antonio Nusa. DT: Martín Demichelis.
Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Enzo Fernández, Phil Foden, Erling Haaland, Jérémy Doku. DT: Enzo Maresca.
La previa de RB Leipzig y Man City: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 4 de noviembre
- Hora: 14:00 (hora de México)
- Estadio: Red Bull Arena
- Historial: 6 cruces — RB Leipzig ganó 1, Man City ganó 4 y empataron 1
- Último antecedente: 28/11/2023: Man City 3-2 RB Leipzig
- Próximo partido de RB Leipzig: vs. Lens, martes 24 de noviembre
- Próximo partido de Man City: vs. Napoli, martes 24 de noviembre