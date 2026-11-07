Alineaciones de Nottingham Forest y Man City por la Premier League: formaciones probables

Nottingham Forest recibe a Man City este sábado 7 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground. Nottingham Forest viene de caer 0-2 ante Brentford y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Man City viene de caer 0-1 ante Brighton y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Nottingham Forest y Man City
Nottingham Forest (3-4-2-1): Matz Sels, Jair Cunha, Nikola Milenković, Murillo, Morgan Gibbs-White, Daniel Muñoz, James McAtee, Xaver Schlager, Dan Ndoye, Neco Williams, Liam Delap. DT: Oliver Glasner.
Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Elliot Anderson, Enzo Fernández, Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Jérémy Doku. DT: Enzo Maresca.
Bajas y ausentes de Nottingham Forest y Man City
Nottingham Forest:
- Nicolás Domínguez (golpe; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Igor Jesus (lesión en el gemelo)
- Nicolò Savona (lesión de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)
Man City:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
La previa de Nottingham Forest y Man City: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 11:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio City Ground
- Historial: 88 cruces — Nottingham Forest ganó 27, Man City ganó 36 y empataron 25
- Último antecedente: 04/03/2026: Man City 2-2 Nottingham Forest
- Próximo partido de Nottingham Forest: vs. Bournemouth, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de Man City: vs. Fulham, sábado 21 de noviembre