Las ligas europeas vuelven al ruedo este fin de semana tras el parón por la fecha FIFA de septiembre. Uno de los equipos que saldrá a la cancha será Real Madrid, que este sábado visitará a Real Sociedad por la cuarta fecha de LaLiga de España en busca de continuar con su andar perfecto.

Si bien los merengues salieron airosos de la interrupción del futbol de clubes, ya que los futbolistas que concurrieron con sus respectivas selecciones regresaron sin lesiones, las malas noticias no tardaron en llegar este viernes. En la última sesión de entrenamientos antes de viajar a Anoeta, Antonio Rüdiger, uno de los referentes de la plantilla, sufrió un pinchazo en el muslo izquierdo que lo marginará por varias semanas de los campos de juego.

De acuerdo al parte médico emitido por el club, el zaguero alemán de 32 años lamentó “una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda”. Así, se calcula que podría causar baja hasta por tres meses, de modo que correría riesgo de perderse lo que resta del año.

Se trata de una baja sensible para Real Madrid pensando en sus próximos compromisos, sobre todo en el juego de este martes 16 de septiembre como local de Olympique de Marsella en el debut por la fase de liga de la UEFA Champions League. Tampoco estará en la visita a Atlético de Madrid por LaLiga (27/9) ni formará parte de la delegación que hará el viaje hasta Kazajistán para enfrentar a Kairat Almaty en la segunda jornada del torneo europeo (30/9).

Rüdiger podría estar hasta tres meses de baja. (Getty Images)

Una nueva baja en Real Madrid

La de Antonio Rüdiger se suma a otras cuatro bajas que sufrió Real Madrid antes del inicio de la temporada. En este apartado se encuentran Jude Bellingham, operado de su hombro izquierdo tras la finalización del curso 2024-2025, Eduardo Camavinga (esguince de tobillo derecho), Endrick (lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha) y Ferland Mendy (rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho).

La buena noticia para la Casa Blanca es que Bellinhgam, Endrick y Camavinga estarían próximos a reincorporarse al equipo, ya que, de acuerdo a información publicada por Diario El País, estuvieron en una parte del entrenamiento que causó la lesión del central teutón. Mendy, por su parte, aún deberá seguir esperando.