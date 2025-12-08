Se agudiza la crisis de Real Madrid: titular indiscutido estará de baja cuatro meses

Real Madrid atraviesa un mal momento en LaLiga de España 2025-26. El conjunto Merengue apenas ha ganado uno de los últimos cuatro partidos por el campeonato doméstico y se muestra irreconocible respecto al equipo que venció a Barcelona en El Clásico.

Publicidad

Publicidad

De hecho, este domingo cayó por 2-0 contra Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu, un partido cargado de polémicas y marcado por las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras. Por si fuera poco, hoy lunes se confirmó la lesión de uno de sus titulares indiscutidos: Éder Militão.

Eder Militao se retira lesionado en el partido entre Real Madrid y Celta de Vigo (GETTY IMAGES)

El defensa brasileño había abandonado el terreno de juego a los 24 minutos y este lunes Real Madrid comunicó: “Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militao por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Pendiente de evolución”.

Publicidad

Publicidad

Entre tres y cuatro meses de baja para Militão

La lesión apartará a Éder Militão de los terrenos de juego un buen tiempo. Puntualmente, el zaguero podría regresar recién en abril de 2026, lo que significa que perderse prácticamente toda la Copa del Rey, la Supercopa, la Champions League (hasta unos hipotéticos cuartos de final) y un importante puñado de duelos de LaLiga de España.

Cabe recordar que Militão viene de recuperarse de dos lesiones de ligamentos cruzados: la primera en su rodilla izquierda en agosto de 2023 y la segunda en la derecha en noviembre de 2024. De hecho, el propio Éder llegó a confesar que pensó en retirarse, pero volvió en una gran versión. ¿Será lo suficientemente fuerte para regresar de otra grave lesión?

ver también El récord de Cristiano Ronaldo en Real Madrid que Kylian Mbappé está a punto de romper

En síntesis

Real Madrid cayó 2-0 ante Celta de Vigo en el Bernabéu con dos expulsiones.

ante Celta de Vigo en el Bernabéu con dos expulsiones. Éder Militão sufrió rotura del bíceps femoral izquierdo con afectación del tendón proximal.

del bíceps femoral izquierdo con afectación del tendón proximal. El defensa será baja entre tres y cuatro meses; regresaría en abril de 2026.

Publicidad