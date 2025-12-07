Así quedó la tabla general de posiciones de LaLiga tras la derrota del Real Madrid

En el marco de la Jornada 15 de la temporada 2025-26 de LaLiga, Real Madrid perdió 2-0 en su casa ante Celta de Vigo. Con esta derrota, el Merengue se alejó del liderato de la tabla de posiciones tras la victoria de Barcelona el sábado ante Betis y quedó a 4 unidades.

En un partido complejo, el conjunto visitante destrabó el partido a través de una anotación de Williot Swedberg a los 53 minutos de partidos. El sueco había saltado al campo de juego en el inicio del complemento. Para peor, todo se hizo cuesta arriba con la expulsión de Francisco García a los 64′.

Con el correr de los minutos, el cuadro blanco no logró llegar a la igualdad y el panorama se oscureció tras quedarse con 9: Álvaro Carreras fue expulsado a los 90’+2. Un minuto después, nuevamente Swedberg apareció para decretar una jornada para el olvido.

De cara a poder recuperar el liderato, el Real Madrid estará obligado a ganar la próxima fecha. Por la Jornada 16 estará visitando al Alavés al próximo domingo 14 de diciembre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio de Mendizorroza.

En síntesis

El Real Madrid perdió 2-0 contra el Celta de Vigo en la Jornada 15 de LaLiga.

perdió contra el en la de LaLiga. El jugador Williot Swedberg del Celta de Vigo anotó los dos goles a los 53′ y 90’+3.

del Celta de Vigo anotó los a los 53′ y 90’+3. El Real Madrid terminó con 9 jugadores por las expulsiones de Francisco García y Álvaro Carreras.

