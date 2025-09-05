Real Madrid no ha experimentado preocupaciones de cara a puerta en el último tiempo por el gran momento de Kylian Mbappé y la auspiciosa aparición de Gonzalo García. Sin embargo, cuando comience la doble competencia necesitarán de más recambio en ataque y para ese entonces procuran que Endrick ya se encuentre totalmente recuperado.

El brasileño ilusionó a todo el madridismo cuando llegó procedente de Palmeiras, pero entre la adaptación y las lesiones todavía no consiguió mostrar todo su potencial. Ahora, Endrick se encuentra en la recta final de su recuperación y en las últimas horas realizó una publicación en redes sociales con varias fotos en las que enseñó su intachable estado físico.

La publicación de Endrick en redes sociales (@Endrick)

No obstante, aunque el delantero de 19 años se mostró en muy buenas condiciones, los aficionados no dudaron en criticarlo con mensajes ofensivos. “¿Qué le pasó a este chico?”, “Tienes más tiempo lesionado que lo que juegas y todavía te pides el número 9” o “Ríndete, vas a terminar en Elche la próxima temporada”, fueron algunos de los comentarios en su publicación de ‘X’.

Los comentarios de los aficionados contra Endrick

¿Qué lesión padece Endrick?

Endrick sufre una lesión en el tendón conjunto de los isquiotibiales de su pierna derecha que lo ha mantenido fuera de juego desde mayo de 2025. Inicialmente, se estimó que estaría fuera entre dos meses, lo cual ya lo descartaba del Mundial de Clubes. En julio, la recuperación sufrió un revés y se extendió su período de baja a 8–10 semanas más, proyectando su regreso hacia finales de septiembre o incluso octubre.