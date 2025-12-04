El 2025 de a poco va llegando a su fin y ya queda menos de un mes para que termine un año lleno de emociones. Con partidos y muchos campeones, este año podrá ser recordados por aficionados de cientos de equipos. Sin embargo, aún queda varios días por delante.

Por eso, para los desafíos venideros, los equipos dan lo mejor de sí hasta el 31 de diciembre. Y un jugador que cierra el año con mucha expectativa es el delantero francés Kylian Mbappé, que podrá romper un récord importante en el Real Madrid, destronando a ni más ni menos que Cristiano Ronaldo.

El ex jugador del PSG está firmando su mejor arranque de campaña de su carrera. Unido a que la campaña pasada se desató con Carlo Ancelotti desde el mes de enero, hace que delantero amenace uno de los mejores récords de CR7 en los Merengues. En este 2025, el francés puede superar al luso como el máximo anotador en la historia del club en un año natural.

La marca la fijó Cristiano con sus 59 goles en el 2013. Mbappé, tras su doblete en San Mamés ante Athletic Bilbao, suma ahora 55 goles desde que arrancó este 2025 en 55 encuentros, pero hasta que se cierre el año le quedan cinco partidos por delante para igualarle o superarle.

Celta de Vigo en el Bernabéu, Manchester City de nuevo en casa, Alavés fuera y, por último, Sevilla en casa y el próximo rival de la Copa del Rey que saldrá del sorteo del próximo 9 de diciembre, son los partidos que le quedan a la estrella gala para poder superar al astro portugués.

¿Cuándo vuelven a jugar Kylian Mbappé y Real Madrid?

El campeón del mundo en 2018 con la Selección Francesa y la Casa Blanca volverán a jugar este fin de semana, en el marco de la Jornada 15 de LaLiga 2025-26. El partido será este domingo 7 de diciembre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Santiago Bernabéu.

En síntesis