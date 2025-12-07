Luego de la caída por 3-2 ante Toluca en su visita por la Vuelta de las Semifinales de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados quedó eliminado del certamen tras empatar en el global 3-3 y no poseer la ventaja deportiva luego de quedar peor ubicado que su rival en la Fase Regular.

Ante esto, se dio el final del ciclo de uno de los referentes del defensa español, Sergio Ramos, tras arribar a inicios del 2025. La derrota fue el último partido del jugador en las filas regiomontanas. Tras esto, el jugador se expresó en redes sociales.

Sin embargo, la sorpresa llegó de un protagonista inesperado. Y es que el ex entrenador de los Albiazules, Martín Demichelis, publicó una foto junto al exfutbolista de Real Madrid, PSG, entre otros, junto a un afectuoso texto que la acompañaba.

Así se expresó el director técnico argentino en su cuenta personal de Instagram: “Un orgullo dirigirte @sergioramos sos un ejemplo de futbolista. El futbol mexicano te va a extrañar! Gracias por haber aceptado venir a @rayados bajo mi gestión“.

Ahora, el jugador le respondió a través de las historias de Instagram, reposteando la foto del DT. El zaguero se manifestó con las siguientes palabras: “Gracias, mister. Un placer haber liderado también este proyecto contigo. Un abrazo grande. Nos vemos pronto, @martindemichelisoficial“.

¿Cómo fue el ciclo de Sergio Ramos en Rayados?

En el apartado estadístico, fueron 32 encuentros en los que participó el español en la entidad regiomontana, en los que fue titular en todos. Marcó 7 goles y no realizó asistencias. Sin embargo, su mayor aporte fue en el liderazgo del equipo y su aporte defensivo.

En síntesis