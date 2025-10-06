Este domingo los Xolos de Tijuana recibieron en el Estadio Caliente a Rayados de Monterrey, la escuadra fronteriza comenzó el partido ganándolo con un gol de Frank Boya, quien al celebrar la anotación se tiró al terreno de juego y tras varios minutos en el césped tuvo que salir porque pidió el cambio. A primera instancia nadie se había dado cuenta de lo que estaba pasando porque sus compañeros querían celebrar con él, pero no podía ponerse de pie para poder hacerlo hasta que hizo la señal para que hicieran la modificación.

¿Qué le pasó a Frank Boya?

Fue al minuto 12 cuando el jugador rojinegro logró rematar de cabeza un centro y conseguir el 1-0 a su favor con el que se imponían ante los regiomontanos. Sin embargo, en el video que comparte Fox se puede ver cómo después de que el balón da en el poste y él intenta dar el paso para el testarazo, el apoyo doble en la pierna izquierda hace que no tenga estabilidad, por lo que corre y de inmediato al acercarse a la afición es donde se tira y comienza a pedirle a Sebastián Abreu que se haga el cambio.

Aunque nadie podía entender cómo es que se lesiono, las imágenes siguen sin mostrar de manera contundente el instante. Lo que parece ser, es que sí se resintió en el segundo remate y quiso continuar hasta llegar a la celebración con los aficionados de Xolos, pero ya no pudo más y fue ahí donde ya no tuvo fuerza en la pierna y se dio la modificación. Esta fue una dura baja para el cuadro del “Loco”, ya que los Rayados durante el partido le remontaron el marcador con un 2-1 y aunque una anotación final les mereció el empate, su salida sí fue significativa para el equipo.

El conjunto de Tijuana no suele revelar el parte médico de las lesiones de sus futbolistas, por lo que la única manera de saber su situación es esperar al siguiente duelo, aunque en esta ocasión se disputará después de la Fecha FIFA, algo que le viene bien en caso de que sólo sea un problema muscular, porque de esa manera, ya para el enfrentamiento de la Jornada 13 ante Puebla podría hacer el viaje para ese duelo y sin ningún problema ser parte del cuadro titular de ese encuentro.

¿Qué tan importante es Boya para Tijuana?

Hasta ahora, Boya ha sido la revelación del equipo y es que en esta ocasión sumó su gol número 6, aunque llegó en el torneo anterior gracias a la decisión de Juan Carlos Osorio por la necesidad de tener jugadores con altura, fue hasta este Apertura 2025 en el que se consolidó y se perfila en la pelea por el liderato de goleo. Aunque aún está lejos de los que se encuentran en primer lugar, Frank podría pelear en las últimas jornadas como en el semestre pasado lo hizo Raúl Zúñiga para ser campeón goleador, paso que lo llevó al Club América.