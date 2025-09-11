Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Anthony Martial sorprende y rechaza a Pumas: el inesperado motivo para jugar en Rayados

El futbolista francés tuvo dos ofertas para llegar a la Liga MX y terminó optando por jugar en el club regio en esta temporada.

Por Ramiro Canessa

La razón que llevó a Martial a Rayados de Monterrey.
© Getty ImagesLa razón que llevó a Martial a Rayados de Monterrey.

Rayados de Monterrey volvió a dar el golpe en el mercado de pases. El club regio, que en los últimos años ya había sumado figuras provenientes del Viejo Continente, ahora incorpora a otro futbolista de lujo a su plantilla para el Apertura.

La mega alineación que tendrá Rayados con el fichaje de Anthony Martial, Sergio Ramos y todas sus figuras

ver también

La mega alineación que tendrá Rayados con el fichaje de Anthony Martial, Sergio Ramos y todas sus figuras

Está todo acordado para que el ex Manchester United, Anthony Martial, llegue al futbol mexicano desde el AEK Atenas de Grecia. Si bien no es oficial, el conjunto mexicano pagaría 5 millones de euros por el futbolista que en su momento fue comprado por 60 millones por Los Reds.

En un principio, el equipo que había tomado la delantera en las negociaciones era Pumas UNAM. Los Universitarios también estaban en la búsqueda de un atacante que es el puesto que les falta reforzar, pero ahora deberán analizar otras opciones.

Publicidad

Sin embargo, Rayados se adelantó y este jueves cerró la contratación del delantero francés de 29 años, quien vivirá su primera experiencia fuera de Europa y buscará convertirse en la gran figura del club regiomontano, con el objetivo de ser campeones.

Mientras Sergio Ramos gana 5 millones, el salario que percibiría Anthony Martial en Rayados de Monterrey

ver también

Mientras Sergio Ramos gana 5 millones, el salario que percibiría Anthony Martial en Rayados de Monterrey

¿Por qué Rayados y no Pumas?

De acuerdo con lo informado por el periodista de Récord, Carlos Ponz, la propuesta económica que pusieron sobre la mesa ambos clubes era bastante similar, es decir, que el dinero no tuvo nada que ver en esta elección del futbolista.

Publicidad

La diferencia estuvo en lo deportivo: a Martial lo convenció más el proyecto que le presentó Monterrey, lo que terminó inclinando la balanza para que el atacante eligiera vestir la camiseta de Rayados y ser dirigido por el español, Domenec Torrent.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Equipo de la Liga MX le roba a Anthony Martial a Pumas
Rayados de Monterrey

Equipo de la Liga MX le roba a Anthony Martial a Pumas

Entrenador de Toluca recibe atención médica urgente y su estado es estable
Futbol Femenil

Entrenador de Toluca recibe atención médica urgente y su estado es estable

Así quedó la tabla de la regla de menores tras la séptima fecha del Apertura 2025
Liga MX

Así quedó la tabla de la regla de menores tras la séptima fecha del Apertura 2025

La drástica decisión de Djokovic tras ser acusado de traidor por el gobierno de Serbia
Tenis

La drástica decisión de Djokovic tras ser acusado de traidor por el gobierno de Serbia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo