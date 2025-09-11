Rayados de Monterrey volvió a dar el golpe en el mercado de pases. El club regio, que en los últimos años ya había sumado figuras provenientes del Viejo Continente, ahora incorpora a otro futbolista de lujo a su plantilla para el Apertura.

Está todo acordado para que el ex Manchester United, Anthony Martial, llegue al futbol mexicano desde el AEK Atenas de Grecia. Si bien no es oficial, el conjunto mexicano pagaría 5 millones de euros por el futbolista que en su momento fue comprado por 60 millones por Los Reds.

En un principio, el equipo que había tomado la delantera en las negociaciones era Pumas UNAM. Los Universitarios también estaban en la búsqueda de un atacante que es el puesto que les falta reforzar, pero ahora deberán analizar otras opciones.

Sin embargo, Rayados se adelantó y este jueves cerró la contratación del delantero francés de 29 años, quien vivirá su primera experiencia fuera de Europa y buscará convertirse en la gran figura del club regiomontano, con el objetivo de ser campeones.

¿Por qué Rayados y no Pumas?

De acuerdo con lo informado por el periodista de Récord, Carlos Ponz, la propuesta económica que pusieron sobre la mesa ambos clubes era bastante similar, es decir, que el dinero no tuvo nada que ver en esta elección del futbolista.

La diferencia estuvo en lo deportivo: a Martial lo convenció más el proyecto que le presentó Monterrey, lo que terminó inclinando la balanza para que el atacante eligiera vestir la camiseta de Rayados y ser dirigido por el español, Domenec Torrent.