Emiliano Martínez es considerado uno de los mejores porteros del mundo desde su irrupción en la Copa América 2021 con la Selección Argentina. El Dibu le demostró al mundo ser un especialista en los penales y así lo confirmó en la Copa del Mundo de Qatar 2022, tanto en cuartos de final contra Países Bajos como en la recordada final ante Francia.

Estas actuaciones, sumado a lo que demostró en Aston Villa, hicieron que Dibu Martínez fuera galardonado como mejor portero del mundo en dos ocasiones. Sin embargo, así como Emiliano tiene miles de fanáticos, también tiene cientos de detractores, y uno de los que pertenece a este último grupo es Mister Chip.

¿Qué dijo Mister Chip del Dibu Martínez?

Alexis María Martín-Tamayo, periodista español conocido como Mister Chip, fulminó a Emiliano Martínez en dos palabras: “Humazo histórico”. En declaraciones publicadas por Feeberse, el comunicador con 3.5 millones de seguidores en X aseguró: “Dibu Martínez es un humazo histórico. En lugar del Dibu, es el Humo Martínez”.

No conforme con ello, completó: “En las tandas para mí es el número 1 del mundo, indiscutible. Un poquito por detrás está Donnarumma. Pero no estamos hablando de ser un parapenaltis, estamos hablando de ser el mejor portero del mundo. Y es que se ha llevado el premio 2 años seguidos…”.

Dibu Martínez ofrece su Trofeo Yashin a los aficionados del Aston Villa (GETTY IMAGES)

Por último, se refirió a su fallida salida de Birmingham en el último mercado de fichajes: “¿Sigue en el Aston Villa? Pero si se despidió a final de la temporada pasada, ¿ha vuelto en serio? Pero si se despidió porque lo iban a fichar el Liverpool, el City, el Bayern, el Madrid, el Barça. Me estáis vacilando, joder”.

Estas últimas palabras tienen que ver con que Dibu Martínez se había despedido entre lágrimas del público de Aston Villa luego del último partido de la temporada 2024-25. Sin embargo, no pudo concretar su salida a otro conjunto de peso en la ventana de traspasos y se quedó con los Villanos.

En síntesis