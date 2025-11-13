Cristiano Ronaldo suele ser noticia por sus goles, pero este jueves estuvo en boca de todos por su expulsión en la llamativa caída de Portugal ante Irlanda por la Jornada 5 de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. No obstante, aunque las críticas estuvieron a la orden del día, nada le quita su condición de máximo goleador de la historia.

De hecho, el oriundo de Madeira es el jugador que más cerca está de llegar a la inédita marca de los 1.000 goles en el futbol profesional. Semana a semana se acerca a la cifra y lo que parecía algo inalcanzable, ahora parece posible. En este contexto, figuras del deporte ya palpitan el día que finalmente la alcance y uno de ellos fue Carlo Ancelotti.

“¿Cristiano Ronaldo? Estoy seguro de que va a llegar a los 1.000 goles y cuando llegue a 1.000 goles que no se olvide de invitarme a la celebración“, declaró en tono de broma Carlo Ancelotti para el diario As al ser consultado por el nuevo objetivo del exdelantero de Real Madrid, Juventus y Manchester United, entre otros.

Actualmente, Carletto es el entrenador de la Selección de Brasil. Sin embargo, años atrás fue el director técnico de Cristiano Ronaldo en Real Madrid, tanto así que juntos ganaron la recordada décima Champions League de la Casa Blanca en Lisboa.

Celebración de Real Madrid tras ganar la final de la Champions League 2013-14 (GETTY IMAGES)

¿Cuántos goles lleva marcados Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo registra 953 goles hasta la fecha. Este jueves 13 de noviembre tuvo la chance de acercarse al ansiado número en el partido entre Irlanda y Portugal por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, pero el atacante de Al-Nassr se fue expulsado, no pudo marcar y el combinado luso sufrió una sorpresiva derrota por 2-0 en Dublín.

