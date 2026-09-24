Montenegro vs. Chipre en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la Liga de Naciones

Montenegro y Chipre se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Montenegro parte como candidato claro este viernes 25 de septiembre, en un cruce de la Liga de Naciones donde la diferencia de nivel con Chipre se nota en el papel y también en la historia reciente entre ambos.

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No hay una definición de grupo en juego todavía, pero cada partido de esta fase suma para acomodarse en la tabla y llegar mejor parado a los cruces que definen ascensos y descensos de categoría.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

Montenegro llega con la etiqueta de favorito y con la obligación de traducir eso en resultados dentro de su propio grupo. El equipo necesita sumar de forma sostenida si quiere pelear arriba en esta Liga de Naciones y un partido como este, ante un rival de menor jerarquía, es la clase de ocasión que no puede dejar pasar si tiene aspiraciones reales.

Chipre, en cambio, llega a este cruce sabiendo que el margen de error es mínimo. Históricamente le ha costado sacar puntos ante Montenegro y en este certamen necesita mostrar solidez defensiva para no quedar relegado en el grupo desde temprano.

El historial entre Montenegro y Chipre

Se enfrentaron cinco veces y Montenegro se impuso en dos, sin que Chipre haya podido ganarle ninguna. Los otros tres partidos terminaron empatados, un dato que muestra que aunque Montenegro domina el historial, Chipre siempre logró plantarle pelea. En las últimas dos citas, sin embargo, la diferencia fue clara: Montenegro ganó 4-0 en 2020 y también se impuso 2-0 semanas antes ese mismo año, en el resultado más lopsided de la serie.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/11/2020 Montenegro vs. Chipre 4-0 UEFA Nations League 05/09/2020 Chipre vs. Montenegro 0-2 UEFA Nations League 23/03/2018 Chipre vs. Montenegro 0-0 Friendlies 09/09/2009 Montenegro vs. Chipre 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2009 Chipre vs. Montenegro 2-2 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 07:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs

Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs

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En síntesis