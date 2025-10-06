La temporada 2025 avanza a buen rimo y distintas partes del mundo y los equipos se preparan de la mejor manera para el final del curso y, en otros rincones del mundo, para la mitad del mismo. Lo cierto es que todos darán lo mejor de si para alcanzar sus objetivos.

Esta época también hace que, de a poco, las directivas y los entrenadores empieza a planificar el futuro, al menos lo que es el inicio del 2026. Por eso, algunos equipos ya empiezan a reformularse para poder ser lo más competitivos posible el año próximo.

Uno de esos equipos es Los Angeles FC (LAFC), quien fue noticia en las últimas semana tras contratar al surcoreano ex Tottenham, Son Heung-Min. Pero ahora dará otro golpe al contratar a un DT con basta experiencia en la MLS y otros torneos.

De acuerdo a la información del periodista argentino Germán García Grova, el entrenador Gerardo Martino vuelve al ruedo tras dejar al Inter Miami a finales del 2024 y ahora se hará cargo de los Aurinegros. Será su tercer equipo en suelo norteamericano tras Atlanta United y las Garzas.

Así lo manifestó el comunicador a través de un posteo en su cuenta personal de ‘X’, ex Twitter: “Gerardo “Tata” Martino alcanzó un acuerdo verbal con LAFC. Se cruzan los papeles para rubricar un contrato y volver a para dirigir la próxima temporada”.

¿Cómo fue el último ciclo de Gerardo Martino como DT?

En lo que respecta a lo meramente numérico, el Tata dirigió 67 compromisos en el cuadro rosa, donde cosechó 35 victorias, 16 empates y 16 derrotas, significando el 60,2% de efectividad. Además, ganó la Leagues Cup 2023, el primer titulo del club de Lionel Messi.

