En un sábado sin grandes propuestas, la jornada futbolera se cerrará con un duelo muy atractivo: Vancouver Whitecaps y Los Ángeles FC se medirán frente a frente esta noche, en el marco de la semifinal de la Conferencia Oeste de la MLS Cup 2025. A continuación, descubre cuáles serán las alineaciones de ambos conjuntos para el cruce de potencias.

Publicidad

Publicidad

En esta oportunidad, a diferencia de la ronda anterior, la semifinal de Conferencia se disputa a partido único y es de carácter eliminatorio: el que gana pasa a la final y el que pierde queda fuera de la competencia. Vancouver Whitecaps será local en este encuentro, por haber finalizado en mejor posición en la tabla general de la fase regular (se enfrentan… ¡segundo contra tercero!).

La probable alineación de Vancouver Whitecaps ante Los Ángeles FC:

Yohei Takaoka .

. Édier Ocampo .

. Belal Halbouni .

. Ralph Priso .

. Tate Johnson .

. Sebastián Berhalter .

. Andrés Cubas .

. Emmanuel Sabbi .

. Thomas Muller .

. Ali Ahmed .

. Daniel Ríos.

DT: Jesper Sørensen

La probable alineación de Los Ángeles FC ante Vancouver Whitecaps:

Hugo Llorís .

. Ryan Porteus .

. Jailson .

. Eddie Segura .

. Sergi Palencia .

. Timothy Tillman .

. Marky Delgado .

. Ryan Hollingshead .

. Nathan Ordaz .

. Heung-Min Son .

. Denis Bouanga.

Publicidad

Publicidad

DT: Steven Cherundolo.

Son se perfila para ser titular esta noche [Foto: Getty]

¿Cuándo y a qué hora juegan Whitecaps vs. LAFC por la MLS Cup 2025?

El partido Vancouver Whitecaps vs. Los Ángeles FC se llevará a cabo HOY sábado 22 de noviembre, con sede en el estadio BC Place (Vancouver, Canadá), a partir de las 20.30 horas del Centro de México -18.30 hora local-, por el duelo correspondiente a la semifinal de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer Cup 2025.

ver también Así se jugarán los playoffs de la MLS Cup 2025: cruces, fechas, cuadro y favoritos

¿Qué canal transmite Whitecaps vs. LAFC por la MLS Cup 2025?

El partido Vancouver Whitecaps vs. Los Ángeles FC se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva de manera online, vía streaming, a través del MLS Season Pass de la plataforma Apple TV. Será la única pantalla que televisará el encuentro en el país y en todo el continente.

Publicidad

Publicidad