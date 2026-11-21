Los Tuzos reciben a los Diablos Rojos este sábado 21 de noviembre por la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Conoce el horario del encuentro, los canales de televisión y las plataformas de streaming para seguir el partido EN VIVO.

Pachuca recibe este sábado 21 de noviembre a los Diablos Rojos del Toluca en el cierre de la fase regular correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro comienza a las 16:50 horas (tiempo del centro de México) y se lleva a cabo en la cancha del Estadio Hidalgo.

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Este enfrentamiento resulta clave en el desenlace de la etapa regular del balompié mexicano. Mientras los Tuzos saltan a su cancha obligados a sumar tres puntos frente a su afición para asegurar su lugar en la fase final, el cuadro escarlata ya cuenta con su boleto asegurado y busca cerrar con victoria para afianzarse en los puestos privilegiados rumbo a la Liguilla.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para los aficionados que planean seguir el compromiso en territorio nacional, el duelo entre hidalguenses y mexiquenses no contará con transmisión en televisión abierta. La cobertura EN VIVO se emitirá a través de televisión restringida y plataformas digitales bajo suscripción:

Televisión de Paga: Canal FOX.

Canal FOX. Streaming Online: FOX One.

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La actualidad de ambos equipos

El conjunto de Pachuca llega a esta última fecha ubicado en el noveno peldaño de la tabla general con 22 unidades, peleando directamente por sostenerse en zona de clasificación. Los Tuzos intentarán hacer pesar la localía en el Estadio Hidalgo para sumar un triunfo vital que les evite depender de combinaciones de otros resultados.

Por su parte, el Deportivo Toluca se presenta en la Bella Airosa instalado en la cuarta posición con 27 puntos y el pase a la fiesta grande ya en la bolsa. Tras igualar en sus presentaciones más recientes frente a equipos como América y León, los Diablos Rojos saldrán a imponer su ritmo ofensivo para cerrar el torneo con un triunfo fuera de casa.

En sintesis

Pachuca y Toluca se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la Jornada 17 .

este sábado 21 de noviembre por la . Canal FOX y FOX One transmitirán este encuentro en vivo desde las 16:50 horas .

transmitirán este encuentro en vivo desde las . Pachuca llega noveno con 22 puntos buscando clasificar frente a un Toluca cuarto con 27.