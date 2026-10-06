¿Por qué no juega Alexis Sánchez en México vs. Chile por el amistoso internacional?

México se enfrenta con Chile este martes y Alexis Sánchez no está presente en el partido. El motivo de su ausencia.

México y Chile se enfrentan este martes 6 de octubre en el último amistoso de ambas selecciones antes del cierre de la Fecha FIFA. El encuentro comienza a las 20:30hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Los Ángeles Memorial Coliseum, ubicado en California.

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México empató con Colombia y con Perú y viene de perder con Estados Unidos. Su último rival es Chile, pero La Roja ya no es el combinado que compitió al más alto nivel en la última década. Por ejemplo Alexis Sánchez ya no forma parte de la alineación titular.

Alexis Sánchez todavía no se retiró oficialmente de la Selección de Chile a pesar de que para esta Fecha FIFA no fue convocado. El histórico delantero de La Roja, de 37 años, actualmente juega en el Montréal de la MLS, equipo con el que firmó en el mercado que finalizó recientemente.

El último partido de Alexis Sánchez

El último partido del ‘Niño Maravilla’ con Chile fue hace más de un año, más precisamente en junio de 2025 cuando fue titular en la derrota por 2-0 frente a Bolivia por las Eliminatorias Conmebol.

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Desde ese entonces, La Roja jugó 11 encuentros durante 2025 y 2026 y Alexis Sánchez no estuvo en ninguno de ellos. El delantero no le cerró las puertas oficialmente a Chile y es posible que regrese, pero por lo pronto no juega este martes ante México.

En síntesis