Los Tuzos reciben a los Diablos Rojos este sábado 21 de noviembre por la Jornada 17 del Apertura 2026, pero el encuentro no estará disponible en televisión abierta. El motivo está relacionado con los derechos de transmisión de Pachuca, que tiene un acuerdo exclusivo con FOX One para sus partidos como local.

Los Tuzos del Pachuca reciben este sábado 21 de noviembre a los Diablos Rojos del Toluca en un choque determinante correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El silbatazo inicial está pactado para las 16:50 horas (tiempo del centro de México) sobre el césped del Estadio Hidalgo.

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El enfrentamiento despierta gran interés en la definición de la tabla general: la escuadra hidalguense llega con la urgencia de sumar unidades en casa para amarrar su pase a la fase final, mientras que el cuadro mexiquense ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla y busca cerrar en lo más alto. Pese a lo que está en juego, los seguidores que busquen el duelo en señales tradicionales como Canal 5 o Azteca 7 notarán que no forma parte de la programación gratuita.

Motivos por los que el partido no se emite en televisión gratuita en México

La ausencia de transmisión por señal abierta responde directamente al modelo comercial y de derechos televisivos vigente del Club Pachuca cuando actúa en condición de local:

Acuerdos exclusivos de suscripción: Los encuentros que los Tuzos disputan en el Estadio Hidalgo pertenecen en exclusiva a la cadena FOX , lo que impide que las televisoras abiertas de alcance nacional puedan retransmitir el compromiso en vivo.

Los encuentros que los Tuzos disputan en el Estadio Hidalgo pertenecen en exclusiva a la cadena , lo que impide que las televisoras abiertas de alcance nacional puedan retransmitir el compromiso en vivo. Distribución enfocada en plataformas digitales y cable: Para el territorio mexicano, la emisión se concentra únicamente en televisión de paga y servicios de streaming por internet, dejando fuera cualquier alternativa de señal libre.

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Opciones confirmadas para ver el compromiso en territorio mexicano

Para la afición que desea seguir cada detalle de este cruce en la Bella Airosa dentro de México, las vías oficiales disponibles son:

Televisión de Paga: Canal FOX.

Canal FOX. Streaming Online: Plataforma digital FOX One.

El presente deportivo de Tuzos y Diablos Rojos

El conjunto de Pachuca arriba a esta última fecha ubicado en el décimo puesto de la clasificación con 22 puntos, situándose justo en la línea límite de la zona de clasificación tras resultados recientes que apretaron la pelea en la zona media. La escuadra hidalguense saldrá con la obligación de hacer valer su localía para no depender de terceros.

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En la vereda de enfrente, el Deportivo Toluca se presenta en territorio hidalguense instalado en la quinta posición con 27 unidades y la tranquilidad de contar con su boleto a la fiesta grande. Con la mira puesta en llegar embalado a los cuartos de final, el cuadro escarlata buscará imponer condiciones ofensivas y llevarse los tres puntos de visita.

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