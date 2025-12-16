Es tendencia:
¿Por qué no juega Cole Palmer en Cardiff City vs. Chelsea por la EFL Cup 2025-26?

Cole Palmer no juega con Chelsea ante Cardiff City por la EFL Cup. El motivo de la ausencia del futbolista inglés.

Por Patricio Hechem

Cole Palmer no juega con Chelsea ante Cardiff City
© Getty ImagesCole Palmer no juega con Chelsea ante Cardiff City

Cardiff City y Chelsea se enfrentan este martes 16 de diciembre por los cuartos de final de la EFL Cup, la tradicional Copa de la Liga de Inglaterra. El partido de estos equipos comienza a partir de las 14:00hs (CDMX) y está claro que los Blues son los favoritos a avanzar.

Publicidad

La diferencia de jerarquía en ambos planteles es notable. Mientras que el Chelsea está en la Premier League, el Cardiff City actualmente compite en la Football League One, la tercera división de Inglaterra. Es por eso que los Blues se dan el lujo de hacer que Cole Palmer descanse.

Cole Palmer estuvo casi tres meses sin jugar por lesión y volvió hace unos días. El inglés no sufrió ninguna recaída y Enzo Maresca comentó que tomaron la decisión de que el futbolista no esté presente en el partido contra Cardiff City para resguardarlo.

El inglés jugó tres partidos seguidos y el Chelsea se enfrenta el próximo sábado contra el Newcastle en un juego clave por la Premier League. Es por eso que Cole Palmer va a descansar este martes con la intención de tenerlo en plenitud para el encuentro del fin de semana.

Publicidad

Debido a sus constantes lesiones en la temporada, Cole Palmer solo disputó 7 partidos con el Chelsea, en los que convirtió 3 goles y aún no dio asistencias. El equipo de la Premier League espera poder contar con su figura para los últimos meses de la campaña.

En síntesis

  • Cole Palmer no juega hoy para descansar por decisión del técnico Enzo Maresca.
  • El club prioriza su estado físico para el partido del sábado ante Newcastle.
  • Chelsea disputa los cuartos de final de la EFL Cup ante Cardiff City este 16 de diciembre.
