PSG se impuso ante Flamengo en la final de la Copa Intercontinental 2025. Luego del 1-1 en los 90 minutos y el tiempo extra, Paris Saint-Germain se hizo fuerte en los penales de la mano de su portero, Matvéi Safonov, quien contuvo cuatro de las cinco ejecuciones del Mengao.

Ahora bien, aunque el mérito del guardameta ruso es intachable, lo cierto es que todo Flamengo reclama por una acción en la que el arbitraje del encuentro parece haber favorecido al campeón. Y es que en el penal de Pedro, Safonov quedó por delante de la línea de fondo al momento del remate y esta ejecución no se repitió.

Tras unos momentos de revisión, todos los televidentes daban por sentado que el juez –Ismail Elfath– daría la orden para que el delantero brasileño repitiera el tiro. Sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, la tapada de Safonov se dio por válida pese a que las imágenes mostraban una clara infracción.

El adelantamiento de Safonov que no se sancionó (Foto: Captura de transmisión)

Esta situación provocó un sinfín de reacciones en redes sociales y muchos acusan a la FIFA de tener favoritismo por los clubes de Europa. Además, a esto se le suma que Flamengo tuvo que jugar dos partidos antes de llegar a la final, mientras que PSG clasificó directamente a la última instancia.

Safonov no dejó dudas

Sea como sea, Matvéi Safonov ya había tapado un penal antes de la polémica con Pedro y luego atajó dos más. Es decir, el resultado de la final probablemente hubiera sido igual de favorable para PSG si el árbitro del encuentro tomaba la decisión de que se repitiera el tiro de Pedro.

