¿Qué está pasando con la posible salida de Víctor Guzmán de Rayados de Monterrey para irse a Chivas?

Víctor Guzmán sería el elemento que tendría un pie fuera de Rayados de Monterrey.

Por Marilyn Rebollo

Justo en el momento en el que Domenec Torrent quería hacer un equipo totalmente defensivo para clasificar a la Final del Apertura 2025, decidió dejar a uno de sus mejores elementos en la banca desde el inicio del partido. Víctor Guzmán ha sido reconocido como uno de los mexicanos que mayor calidad defensiva tiene.

Sin embargo, ya en duelos de la fase regular, se mencionó que no querían meter a los mexicanos y si por ellos fuera disputarían los duelos sólo con extranjeros. Esto es algo que ha incomodado, incluso a Carlos Salcido y al propio Héctor Moreno que decidió ponerle fin a esto. Pero el exjugador de Tijuana aún tiene oportunidades.

¿Chivas se llevará a Víctor Guzmán?

De acuerdo con lo mencionado por varios medios en Guadalajara, el “Toro” es uno de los jugadores que estaría buscando Gabriel Milito para conseguir ahora sí llegar alto en la Liguilla y es que su defensa es algo en lo que debe trabajar. Es por ello que necesita contar con los mejores centrales y confía plenamente en que Guzmán podría hacerlo.

Según el periodista Rodrigo Camacho el futbolista nacional no se encuentra satisfecho con el poco tiempo que le están dando, por lo que quiere buscar un equipo que le empiece a dar más minutos. Sabe que en el Rebaño esta posibilidad se le podría abrir y la directiva de Rayados está en la espera de que llegue una oferta.

La misma fuente revela que sí es el Plan A para reforzar la defensa, así lo ha dado a conocer el entorno cercano al futbolista. Sin embargo, no se espera que se decida su llegada por un intercambio como anteriormente se mencionó, sino que sería justamente con una oferta que pueda hacer el equipo de las Chivas y se llegue a un acuerdo.

En síntesis

Mientras se define lo de Guzmán, el equipo ya ha cerrado otros refuerzos importantes:

  • Brian Gutiérrez: El mexicoamericano ya es oficial como nuevo jugador rojiblanco.
  • Ángel Sepúlveda: El delantero reportaría este 17 de diciembre para firmar su contrato y concretar su regreso al Rebaño.
  • Ricardo Marín: Renovó contrato hasta junio de 2029, consolidándose como pieza del proyecto de Milito.
