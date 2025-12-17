Justo en el momento en el que Domenec Torrent quería hacer un equipo totalmente defensivo para clasificar a la Final del Apertura 2025, decidió dejar a uno de sus mejores elementos en la banca desde el inicio del partido. Víctor Guzmán ha sido reconocido como uno de los mexicanos que mayor calidad defensiva tiene.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, ya en duelos de la fase regular, se mencionó que no querían meter a los mexicanos y si por ellos fuera disputarían los duelos sólo con extranjeros. Esto es algo que ha incomodado, incluso a Carlos Salcido y al propio Héctor Moreno que decidió ponerle fin a esto. Pero el exjugador de Tijuana aún tiene oportunidades.

¿Chivas se llevará a Víctor Guzmán?

De acuerdo con lo mencionado por varios medios en Guadalajara, el “Toro” es uno de los jugadores que estaría buscando Gabriel Milito para conseguir ahora sí llegar alto en la Liguilla y es que su defensa es algo en lo que debe trabajar. Es por ello que necesita contar con los mejores centrales y confía plenamente en que Guzmán podría hacerlo.

Según el periodista Rodrigo Camacho el futbolista nacional no se encuentra satisfecho con el poco tiempo que le están dando, por lo que quiere buscar un equipo que le empiece a dar más minutos. Sabe que en el Rebaño esta posibilidad se le podría abrir y la directiva de Rayados está en la espera de que llegue una oferta.

Publicidad

Publicidad

La misma fuente revela que sí es el Plan A para reforzar la defensa, así lo ha dado a conocer el entorno cercano al futbolista. Sin embargo, no se espera que se decida su llegada por un intercambio como anteriormente se mencionó, sino que sería justamente con una oferta que pueda hacer el equipo de las Chivas y se llegue a un acuerdo.

ver también Chivas confirma su primera baja para el Clausura 2026: “Te deseamos el mayor de los éxitos”

En síntesis

Mientras se define lo de Guzmán, el equipo ya ha cerrado otros refuerzos importantes: