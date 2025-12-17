El presente de los Los Angeles Clippers no se parece en nada a lo que se esperaba cuando armaban uno de los planteles más veteranos de la NBA con nombres de alto perfil. A estas alturas de la temporada 2025-26, el equipo ha sufrido para encontrar consistencia y resultados, y mientras la campaña avanza, florecen rumores sobre el futuro de una de sus estrellas más destacadas: James Harden. En ese contexto surge un interés creciente desde Minnesota, un destino que podría reconfigurar no solo la trayectoria de Harden, sino también la de los Timberwolves.

Harden no ve con malos ojos cambiar Clippers por Wolves

En lo deportivo, los Clippers viven un año para el olvido con un récord de 6–20, ocupan uno de los lugares más bajos de la Conferencia Oeste y han tenido más tropiezos que alegrías a lo largo de la temporada regular. Esa realidad complica cualquier plan de contienda y alimenta la posibilidad de un cambio radical de rumbo para LA si deciden reconstruir el equipo alrededor de nuevos activos.

Sin embargo, por otro lado, los Minnesota Timberwolves no ven con malos ojos la idea de incorporar a Harden a su plantel este año. Según propuestas recientes de intercambio que circulan en el ambiente NBA, Minnesota podría enviar piezas como Naz Reid y otros activos a cambio de Harden, con la intención de añadir experiencia y creación de juego al lado de estrellas como Anthony Edwards y reforzar así su aspiración de pelear por el título en el Oeste.

Los Wolves buscan un fichaje estrella para acompañar a Anthony Edwards. (GETTY IMAGES)

En ese sentido, la llegada de Harden no sería solo un capricho. Los Wolves llevan varias campañas haciendo ruido en los playoffs, con presencia en finales de conferencia y un núcleo joven que necesita un conductor veterano para dar el salto de calidad. Tener a un anotador y generador de juego como Harden, podría ser la pieza ofensiva que complemente la ya pujante estructura de equipo que Minnesota ha construido.

Por último, las estadísticas de Harden en esta temporada reflejan por qué sigue siendo una estrella de primer nivel y es que promedia 27.8 puntos, 8.4 asistencias y 5.8 rebotes por partido, liderando a los Clippers en todas esas categorías y destacándose incluso en medio de una campaña colectiva complicada.

