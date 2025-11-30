¿Por qué no juega Cole Palmer en Chelsea vs. Arsenal por la Premier League 2025-26?

Este domingo desde las 10:30 hs se juega uno de los partidos más importantes de la temporada en la Premier League entre Chelsea y Arsenal por la jornada 13 del certamen. Los Blues recibirán en Stamford Bridge a los Gunners con la intención de mantenerse en la pelea por el título y aprovechar cualquier traspié del líder.

Arsenal está teniendo una gran temporada, liderando tanto en la Premier League como en la fase de grupos de la Champions League. Parece ser la primera vez en mucho tiempo que los Gunners son candidatos a pelear por todos los títulos posibles.

Por su parte, Chelsea, que viene de ser campeón del mundo hace unos meses, también está haciendo las cosas muy bien. Si consigue un triunfo hoy, los Blues se meterán de lleno en la pelea por la Premier League y acortarán distancias con el líder.

Actualmente, los Gunners son líderes en solitario con una ventaja de seis puntos sobre Chelsea. En caso de ganar, ampliarán la diferencia y darán un paso clave rumbo al título. Sin embargo, si pierden, la pelea se igualará y todo quedará abierto para las jornadas siguientes.

Chelsea sufre la baja de Palmer

Los de Enzo Maresca no podrán contar con una de sus grandes figuras para este encuentro: Cole Palmer. El mediocampista inglés sufrió una fractura en uno de los dedos de su pie por un accidente doméstico. Esta lesión lo ha dejado fuera de los últimos encuentros y obliga al técnico a buscar la mejor alternativa para reemplazarlo.

Se espera que Palmer pueda estar disponible para la próxima jornada, recuperándose a tiempo. Mientras tanto, Chelsea deberá ajustar su alineación y buscar soluciones para mantener el nivel mostrado en partidos anteriores.