Chelsea y Arsenal jugaron este domingo lo que fue el último partido de la Jornada 13 de la Premier League. Era un encuentro clave tanto para ambos equipos como para los demás porque se enfrentaban dos clubes que se ubicaban en el top3 de la clasificación.

En el partido se produjo una acción que repercutió de lleno en el desarrollo: la expulsión de Moisés Caicedo en el minuto 38 de la primera mitad. El encuentro era muy igualado, pero desde ese momento el Chelsea tuvo que empezar a refugiarse aunque los Blues lograron meter el primer gol del juego a través de un córner.

Sin embargo, el Arsenal siguió llevando el control y pudo empatarlo tras una buena maniobra de Bukayo Saka para asistir a Mikel Merino. Los Gunners no pudieron aprovechar el contexto del hombre de más para ganar en Stamford Bridge, pero el equipo de Mikel Arteta se mantiene como el único líder de la Premier League.

La expulsión a Moisés Caicedo cambió el partido (Getty Images)

Gracias al empate entre Chelsea y Arsenal, el Manchester City pudo descontarle dos puntos a los Gunners y ahora la diferencia entre el primero y el segundo de la clasificación es de 5 unidades. De todos modos, aún faltan muchas jornadas para que se defina el título.

La tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

En síntesis

Chelsea y Arsenal empataron en Stamford Bridge.

Moisés Caicedo recibió una tarjeta roja y fue expulsado al minuto 38 del partido.

Arsenal se mantiene como único líder con 5 puntos de ventaja sobre Manchester City.

