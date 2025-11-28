El pasado 8 de junio, luego de ganar 5-3 en los penales luego de un empate por 2-2 en los 120 minutos reglamentarios, la Selección Portuguesa derrotó a España en la Final de la UEFA Nations League 2024-25 y conquistó su segundo trofeo en esta competencia.

Ahora, meses después de la conquista, Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que su liderazgo en el equipo. Tras la conquista, el delantero tuvo un gesto que no tardó en llamar la atención del mundo: un regalo personalizado y valuado en millones de dólares para todo el equipo.

La estrella portuguesa, conocido por su afición a los relojes de lujo y su relación de años con la firma estadounidense Jacob & Co, decidió celebrar el título, obsequiando una pieza exclusiva de colección a cada integrante del plantel y del cuerpo técnico.

Jacob & Co detalló que las piezas fueron creadas exclusivamente para la ocasión, sin intención de comercializarlas. Los relojes tienen un diseño especial que incluye el escudo de Portugal en la parte superior, el trofeo de la UEFA Nations League al lado derecho, y la leyenda “2025 Champions” en el costado izquierdo, conmemorando la coronación del equipo dirigido por Roberto Martínez.

Los relojes llevan grabado el nombre y número de los 27 futbolistas convocados para el torneo, lo que convierte cada pieza en un artículo irrepetible. La edición también incluye modelos destinados a miembros del cuerpo técnico, completando así el total de 35 unidades encargadas por Ronaldo.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que Ronaldo ordenó una pieza adicional con el nombre de Diogo Jota, quien formó parte del plantel campeón, pero falleció un mes después en un accidente automovilístico. De acuerdo con Jacob & Co, el capitán portugués quiso que el reloj fuera entregado a la familia del jugador.

¿Cuánto valen los relojes que regaló Cristiano Ronaldo?

La colección creada para Portugal no se puso a la venta, pero, acorde a la información de Récord, el valor puede estimarse a partir de piezas anteriores lanzadas por Jacob & Co en colaboración con el futbolista. En modelos similares sin diamantes, los relojes alcanzan un precio cercano a los 69 mil dólares. Tomando como referencia ese costo base, y considerando que Cristiano adquirió 35 relojes, la inversión total habría rondado los 2.4 millones de dólares.

En síntesis