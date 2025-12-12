Es tendencia:
Flamengo vs. Pyramids FC: hora, TV y alineaciones por la Copa Intercontinental 2025

El 'Mengao' y los 'Al-Ahram' chocan en un duelo decisivo. Conoce aquí todo lo que hay que saber sobre el juego.

Por Martín Zajic

Flamengo y Pyramids se miden por la Copa Challenger.
En uno de los partidos clave de la jornada del sábado, Flamengo y Pyramids FC se verán las caras en Qatar, en el marco del ‘Play-off’ de la Copa Intercontinental 2025. Brasileños y egipcios estarán mano a mano, en busca de un boleto a la final del torneo que tiene como protagonistas a los campeones del año de cada confederación.

Publicidad

En este compromiso internacional, se pondrá en juego la “Copa Challenger”. Tras haber vencido a Cruz Azul, Flamengo se consagró campeón del ‘Derbi de las Américas’. Al mismo tiempo, Pyramids superó a Al-Ahli y se coronó campeón de la ‘Copa África-Asia-Pacífico’. Ahora, entre sí se enfrentan en busca de un nuevo título oficial.

Por otra parte, el vencedor del encuentro entre Flamengo y Pyramids chocará ante PSG en la definición del certamen. El elenco francés tiene boleto directo al partido decisivo, y espera por el ganador de este juego para disputar su primer y último cotejo en este torneo. Este cruce de brasileños y egipcios vendría a ser una especie de ‘semifinal’, aunque la fase se llama Playoffs.

¿Cuándo juegan Flamengo vs. Pyramids por la Copa Intercontinental 2025?

El partido Flamengo vs. Pyramids FC se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre, desde el Estadio Ahmad bin Ali de Rayán (Qatar). El compromiso dará comienzo a partir de las 11.00 horas del Centro de México -20.00 hora local-, por los Playoffs de la Copa Intercontinental 2025. Desde temprano se disputa el título de la “Copa Challenger”.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Flamengo vs. Pyramids por la Copa Intercontinental 2025?

El partido Flamengo vs. Pyramids FC se podrá sintonizar EN DIRECTO en todo el territorio mexicano, en forma online, vía streaming, a través de la plataforma FIFA+. Esta será la única pantalla oficial en México y toda Latinoamérica por donde será transmitirá el anteúltimo encuentro del certamen internacional.

Martín Zajic
