Las alineaciones del Atlético de Madrid vs Málaga

Hoy da inicio LaLiga para los conjuntos del Atlético de Madrid y el Málaga, aunque ya hay clubes que disputaron la primera fecha de la competencia española en esta ocasión, el cuadro de Diego Simeone y Juanfran Funes tendrán su partido debut en la temporada 2026-2027 con la idea de competir fuertemente.

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Por un lado, el equipo colchonero tendrá a sus mejores elementos a disposición del Cholo, sin embargo, quienes no podrán tener actividad en este enfrentamiento serán sus recientes adquisiciones en el mercado, ya que aún no serían considerados para el duelo. Quien sí tendría este lugar sería “La Araña” ante los fuertes rumores de una salida.

Y es que no es para menos el plantel que mostraría el Atleti ante el Málaga, ya que el conjunto está ávido de debutar de nueva cuenta en la primera división, después de haber conseguido el ascenso. Fueron ocho años alejados de esta competencia, por lo que saldrán a buscar el marcador ante unos de los equipos fuertes.

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid

Jan Oblak

Marc Pubill

Robin Le Normand

David Hancko

Alex Grimaldo

Pablo Barrios

Morten Hjulmand

Lee Kang-in

Giuliano Simeone

Ademola Lookman

Julián Álvarez

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Posibles alineaciones del Málaga

Alfonso Herrero

Jokin Gabilondo

Nelson Monte

Einar Galilea

Dani Sánchez

Luca Sangalli

Manu Molina

Dani Lorenzo

David Larrubia

Roko Baturina

Kevin Medina

En síntesis