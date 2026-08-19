Las alineaciones del Atlético de Madrid vs Málaga

Hoy da inicio LaLiga para los conjuntos del Atlético de Madrid y el Málaga, aunque ya hay clubes que disputaron la primera fecha de la competencia española en esta ocasión, el cuadro de Diego Simeone y Juanfran Funes tendrán su partido debut en la temporada 2026-2027 con la idea de competir fuertemente.
Por un lado, el equipo colchonero tendrá a sus mejores elementos a disposición del Cholo, sin embargo, quienes no podrán tener actividad en este enfrentamiento serán sus recientes adquisiciones en el mercado, ya que aún no serían considerados para el duelo. Quien sí tendría este lugar sería “La Araña” ante los fuertes rumores de una salida.
Y es que no es para menos el plantel que mostraría el Atleti ante el Málaga, ya que el conjunto está ávido de debutar de nueva cuenta en la primera división, después de haber conseguido el ascenso. Fueron ocho años alejados de esta competencia, por lo que saldrán a buscar el marcador ante unos de los equipos fuertes.
Posibles alineaciones del Atlético de Madrid
- Jan Oblak
- Marc Pubill
- Robin Le Normand
- David Hancko
- Alex Grimaldo
- Pablo Barrios
- Morten Hjulmand
- Lee Kang-in
- Giuliano Simeone
- Ademola Lookman
- Julián Álvarez
Posibles alineaciones del Málaga
- Alfonso Herrero
- Jokin Gabilondo
- Nelson Monte
- Einar Galilea
- Dani Sánchez
- Luca Sangalli
- Manu Molina
- Dani Lorenzo
- David Larrubia
- Roko Baturina
- Kevin Medina
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En síntesis
- Diego Simeone y Juanfran Funes debutan hoy en LaLiga con sus equipos.
- Ocho años pasaron para que Málaga regresara a la Primera División española.
- Julián Álvarez disputará el partido con Atlético pese a rumores de salida.