¿Por qué no juega Dominik Szoboszlai en el Liverpool vs. Arsenal de la Premier League 2026-27?

El Liverpool recibe este domingo 1 de noviembre al Arsenal sobre la grama de Anfield en el compromiso estelar de la Jornada 9 de la Premier League 2026-27. En una auténtica batalla entre integrantes del Big Six por la cima de la tabla general, la ausencia de Dominik Szoboszlai dentro del cuadro titular se convirtió de inmediato en uno de los principales focos de atención previo al silbatazo inicial.

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Dominik Szoboszlai no saltará de arranque frente a los Gunners por estricta precaución médica. El mediocampista magiar viene arrastrando secuelas de una distensión muscular en los isquiotibiales padecida el pasado 6 de octubre, situación que orilló al director técnico Andoni Iraola a reservarlo en la banca de suplentes para dosificar sus cargas físicas.

El seleccionado húngaro había reaparecido en la actividad el 17 de octubre ante el Brentford, pero tuvo que abandonar el rectángulo verde al minuto 32 de la primera parte cediéndole su sitio al juvenil Trey Nyoni. Aquella salida prematura representó una recaída en su cuadro muscular, motivo por el cual el cuerpo técnico del conjunto de Merseyside determinó adoptar un protocolo de retorno gradual mucho más meticuloso.

Pese a no estar contemplado para iniciar, se tiene previsto que el volante pueda registrar minutos en el complemento de acuerdo con las exigencias del encuentro ante el Arsenal. Mientras tanto, las labores de recuperación y distribución en el doble pivote de la medular correrán a cargo del argentino Alexis Mac Allister en sociedad con el propio Nyoni.

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Formación del Liverpool vs. Arsenal

Alisson Becker

Ronald Araújo

Jérémy Jacquet

Virgil van Dijk

Milos Kerkez

Alexis Mac Allister

Trey Nyoni

Bradley Barcola

Florian Wirtz

Cody Gapko

Alexander Isak

En síntesis

Dominik Szoboszlai será suplente ante Arsenal por precaución tras una lesión en los isquiotibiales.

será suplente ante Arsenal por precaución tras una lesión en los isquiotibiales. El jugador de Hungría recayó de su lesión al minuto 32 enfrentando al Brentford.

recayó de su lesión al minuto 32 enfrentando al Brentford. Andoni Iraola apostará por Alexis Mac Allister y Trey Nyoni en el mediocampo del Liverpool.