¿Por qué no juega Nick Pope en Manchester United vs. Newcaslte por la Premier League 2025-26?

Manchester United recibe a Newcastle en Old Trafford desde las 14:00 hs (centro de México) por la Jornada 18 de la Premier League 2025-26. La particularidad de este encuentro es que será el único que se disputará en el marco del Boxing Day, una tradición del futbol inglés que comenzó en 1880.

Ambos equipos necesitan ganar para escalar posiciones en la tabla de la Premier League, pero también es una realidad que los dos equipos cuentan con bajas sensibles entre lesiones y ausencias por la disputa de la Copa Africana.

Por el lado de Newcastle, la baja que más llama la atención es la Nick Pope. Este guardameta de 33 años es una de las piezas más importantes del equipo, pero se perdió los últimos siete partidos por una lesión en la ingle. Para este cotejo ya estaba disponible, pero Eddie Howe decidió que fuera al banco de suplentes.

Es en este contexto que su lugar estará ocupado por Aaron Ramsdale, exguardameta del Arsenal que reemplazó a Pope durante todo este tiempo. ¿Lo curioso? En ninguno de los siete partidos pudo dejar su arco en cero. Por el contrario, recibió un total de 10 goles.

La alineación confirmada de Newcastle

Aaron Ramsdale

Miley

Malick Thiaw

Fabian Schär

Lewis Hall

Bruno Guimarães

Sandro Tonali

Jacob Ramsey

Jacob Murphy

Nick Woltemade

Anthony Gordon