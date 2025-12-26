12:30hs ¿POR QUÉ HAY UN SOLO PARTIDO EN EL BOXING DAY?

La razón principal de este cambio a un día tan tradicional en el futbol inglés es contractual y estructural: la Premier League y sus socios de televisión acordaron un calendario que obliga a disputar 33 fines de semana de liga durante la temporada, dejando solo cinco fechas para partidos entre semana.

El 26 de diciembre de 2025 cayó viernes, un día que en términos de contrato está considerado parte de un fin de semana estándar más que de un “festivo con muchos espacios de transmisión”. Para cumplir con lo estipulado, la liga tuvo que asignar partidos de la jornada 18 a sábado 27 y domingo 28, reservando solo este único encuentro del viernes para la TV.