En el marco de la Jornada 18 de la edición 2025-26 de la Premier League, Manchester United y Newcastle se miden desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en Old Trafford. Ambos conjuntos van por la victoria para escalar en la tabla de posiciones.
Sigue GRATIS y EN VIVO Manchester United vs. Newcastle por la Premier League: transmisión minuto a minuto del Boxing Day 2025
Los Red Devils y los Magpies se enfrentan por una nueva jornada de la temporada 2025-26 de la Primera División de Inglaterra.
¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE NEWCASTLE!
Los elegidos por el técnico Eddie Howe para enfrentar a Manchester United
- Aaron Ramsdale
- Miley
- Malick Thiaw
- Fabian Schär
- Lewis Hall
- Bruno Guimarães
- Sandro Tonali
- Ramsey
- Jacob Murphy
- Nick Woltemade
- Anthony Gordon
¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE MANCHESTER UNITED!
Los elegidos por el entrenador Ruben Amorim para enfrentar a Newcastle
- Senne Lammens
- Diogo Dalot
- Ayden Heaven
- Lisandro Martínez
- Luke Shaw
- Patrick Dorgu
- Casemiro
- Manuel Ugarte
- Mason Mount
- Matheus Cunha
- Benjamin Šeško
¿POR QUÉ HAY UN SOLO PARTIDO EN EL BOXING DAY?
La razón principal de este cambio a un día tan tradicional en el futbol inglés es contractual y estructural: la Premier League y sus socios de televisión acordaron un calendario que obliga a disputar 33 fines de semana de liga durante la temporada, dejando solo cinco fechas para partidos entre semana.
El 26 de diciembre de 2025 cayó viernes, un día que en términos de contrato está considerado parte de un fin de semana estándar más que de un “festivo con muchos espacios de transmisión”. Para cumplir con lo estipulado, la liga tuvo que asignar partidos de la jornada 18 a sábado 27 y domingo 28, reservando solo este único encuentro del viernes para la TV.
¡BIENVENIDOS AL BOXING DAY!
¡Arranca la Jornada 18! Desde las 14:00 horas, Manchester United y Newcastle se miden en un Boxing Day especial en Inglaterra.