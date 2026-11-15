Portugal ‘retira’ el número 7 de Cristiano Ronaldo de la Selección Nacional

La Federación de Futbol de Portugal decidió "retirar" el dorsal mítico de Cristiano Ronaldo a modo de conmemoración de la máxima leyenda de la selección.

Cristiano Ronaldo ha puesto fin de manera oficial a su trayectoria como futbolista de la Selección de Portugal, cerrando así la era más gloriosa de la mayor leyenda en la historia de la Seleção. En la primera Fecha FIFA tras su inesperado adiós, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) puso manos a la obra para rendirle un tributo a la altura del ‘Comandante‘.

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Para el compromiso inaugural de esta ventana internacional de noviembre, en el que el combinado luso recibió a Dinamarca en el Estadio Municipal de Braga, todos los futbolistas saltaron al terreno de juego portando el dorsal 7 en conmemoración a Cristiano Ronaldo. No obstante, la federación ideó también una ingeniosa fórmula para inmortalizar de manera permanente el histórico dígito de CR7.

Portugal “retira” el 7 de Cristiano Ronaldo

Ante la imposibilidad reglamentaria de suprimir por completo el uso del número 7 en torneos oficiales, la FPF optó por ejecutar un retiro simbólico a su manera. Mediante un comunicado oficial, el organismo informó que a partir del choque frente al cuadro danés, “la camiseta número 7 de la Selección Nacional, que durante tantos años perteneció a Cristiano Ronaldo, pasará a tener un diseño gráfico diferente, con un número 7 también diferente“.

A la par de presentar el renovado aspecto del dorsal, la federación dedicó unas emotivas palabras a su máximo referente histórico: “Esta es una forma más de eternizar el significado de un número tan especial y homenajear el legado que representa. Porque hay historias, recuerdos, conquistas y emociones que quedarán para siempre ligados a Cristiano Ronaldo,” añadió el comunicado.

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Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞🐐 pic.twitter.com/UCozRU3t89 — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

En el duelo ante Dinamarca, que culminó con un revés de 1-4 para la escuadra lusitana, Carlos Forbs fue el encargado de portar el 7 en la espalda, aunque ya sin la estética original que acompañó al ‘Comandante. “A partir de hoy tendremos, así, un número 7 diferente en la camiseta, pero con la misma esencia y el mismo orgullo, reservando el anterior para la eternización de una historia que jamás será olvidada. ¡Gracias, Cristiano!“, concluyó el comunicado publicado en el portal oficial de la FPF.

¿Por qué no pueden retirar el dorsal oficialmente?

Si bien el deseo primordial de la FPF habría sido retirar la camiseta al más puro estilo de la NBA, los estatutos internacionales representaban un obstáculo insalvable. De acuerdo con las normativas vigentes de la FIFA y la UEFA, los representativos nacionales están obligados a emplear una numeración correlativa del 1 al 23 en sus convocatorias oficiales, por lo que el 7 debe asignarse forzosamente a algún integrante de la lista.

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Frente a este impedimento reglamentario, aunque el dorsal 7 continuará disponible para los futuros seleccionados de Portugal, a partir de ahora lucirá un formato visual completamente distinto al que acompañó a Cristiano Ronaldo a lo largo de su legendaria etapa internacional.

En síntesis