Conoce todo lo que hay detrás de uno los cerebros más rutilantes del deporte hoy en día. Cómo cosechó su éxito y hacia dónde apunta.

El nombre de Rafaela Pimenta resuena con cada vez más fuerza dentro de las altas esferas del fútbol internacional. La abogada de origen brasileño logró posicionarse como la mujer más poderosa en el negocio de las transferencias, un territorio históricamente dominado por hombres. Su enorme influencia y capacidad de negociación la llevaron a figurar en las listas más prestigiosas de la revista Forbes dentro del apartado de líderes y ejecutivas más destacadas del deporte mundial. ¿Quién es y cómo construyó su poder?

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El camino de Rafaela Pimenta en el futbol

El camino de Pimenta hacia la cima comenzó hace más de dos décadas en Europa, cuando conoció al recordado Mino Raiola. Tras formarse en derecho internacional y especializarse en contratos deportivos, la brasileña se convirtió en la mano derecha del famoso agente italiano dentro del despacho One Sarl. Durante años operó desde las sombras con una discreción absoluta, blindando legalmente cada movimiento estratégico del imperio mientras su socio asumía el protagonismo frente a los micrófonos.

Tras el fallecimiento de Raiola en 2022, la letrada asumió las riendas totales de la agencia para sorpresa de muchos escépticos del ambiente. Lejos de perder fuerza o ver desbandar a sus clientes, la agente consolidó la estructura del grupo y demostró una frialdad envidiable para cerrar acuerdos multimillonarios. La transición ratificó la enorme confianza que las grandes estrellas depositaban en su trabajo técnico y legal por encima del show mediático.

Mino Raiola dejó su agencia en manos de Rafaela Pimenta. (GETTY IMAGES)

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Su cartera de representados impresiona hasta a los clubes más poderosos del planeta, teniendo bajo su tutela a verdaderos monstruos como Erling Haaland o Phil Foden. Sin embargo, su visión de negocio también apunta hacia el futuro brillante del continente americano, sumando a promesas de enorme proyección internacional como Obed Vargas y la joya mexicana Gilberto Mora, a quienes proyecta bajo estándares financieros europeos.

La razón por la cual tantos futbolistas eligen su firma radica en su enfoque integral de representación. Pimenta no solo negocia salarios astronómicos o cláusulas de rescisión récord, sino que protege la carrera del deportista con un blindaje jurídico de primer nivel y un plan de desarrollo a largo plazo. De esta manera, la abogada continúa rompiendo paradigmas y conduciendo los destinos de las máximas figuras del fútbol global.

En síntesis

Rafaela Pimenta figura entre las líderes más destacadas del deporte según Forbes.

figura entre las líderes más destacadas del deporte según Forbes. Rafaela Pimenta asumió el mando de la agencia One Sarl tras fallecer Mino Raiola.

asumió el mando de la agencia One Sarl tras fallecer Mino Raiola. Erling Haaland, Phil Foden y Gilberto Mora integran la lista de sus representados.