El encuentro de este sábado no está en la grilla televisiva y te contamos de qué modo ver el compromiso.

Argentina y Burkina Faso serán los equipos animadores de la continuidad de la agenda futbolera del sábado, cuando disputen esta noche un esperado amistoso en Buenos Aires. Esta ventana internacional de selecciones nacionales dará lugar a un muy prometedor juego con la participación de uno de los finalistas de la Copa del Mundo.

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En la antesala del compromiso de turno, los aficionados en México advirtieron que el juego no irá por TV abierta, lo cual fastidió a aquellos que estaban dispuestos a verlo. La grilla de la televisión para este sábado por la noche muestra la particularidad que sorprendió al tratarse del subcampeón del pasado Mundial.

¿Por qué Argentina vs. Burkina Faso no va por TV abierta en México?

El amistoso internacional no se podrá sintonizar por televisión abierta en suelo mexicano ya que ninguna de las señales gratuitas consiguió los derechos de televisación. Toda la atención de los canales de TV abierta se abocó a la cobertura del partido de la Selección Mexicana ante Estados Unidos, que se juega más tarde.

El Monumental espera por Argentina y Burkina Faso [Foto: Getty]

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¿Cómo ver GRATIS Argentina vs. Burkina Faso en México?

El amistoso internacional, desafortunadamente para los espectadores ansiosos por verlo en territorio mexicano, no será transmitido gratis por ninguna pantalla en el país. Ni siquiera habrá plataformas de streaming que hayan logrado adquirir los derechos para transmitir por sus servicios online el duelo de esta noche en Buenos Aires.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Burkina Faso en México?

El amistoso internacional sólo se podrá observar en vivo y en directo a lo largo y ancho de México, a través de la plataforma de streaming paga de ViX Premium. Este servicio con suscripción suele acaparar muchos partidos importantes de toda índole, y cuenta también con este cruce entre sudamericanos y africanos de hoy.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs. Burkina Faso?

El amistoso internacional se disputará HOY sábado 3 de octubre, con sede en el Estadio Antonio Vespucio Liberti (Estadio Monumental de River Plate) de Buenos Aires. El encuentro de turno está programado para dar comienzo a partir de las 18.00 horas del Centro de México -21.00 hora local de la capital argentina-.